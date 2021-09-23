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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة المصرية تخسر 17.3 مليار جنيه ومؤشرها يهبط 3.2% في أسبوع

صدى البلد

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية 17.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع ليستقر في ختام تعاملات الأسبوع عند مستوى 709 مليار جنيه مقابل 726.3 مليار جنيه.

وأغلق مؤشر البورصة المصرية إيجى إكس 30 عند 10642 نقطة مسجلا هبوطا بنحو 3.23% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 هبوطا بنسبة 3.59% مغلقا الفترة عند 2763 نقطة، بينما سجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو 3.56% عند الفترة مغلقا 1796 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 في البورصة المصرية فقد سجل هبوطا بنحو 3.58%مغلقا عند 13017 نقطة، بينما سجل مؤشر EWI EGX100 انخفاضا بنسبة 3.72% مغلقا الفترة عند 3722 نقطة.

19.7 مليار جنيه قيمة تداول البورصة المصرية

بلغ إجمالى قيمة تداول البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي نحو 22.9 مليار فى حين بلغت كمية التداول 2492 مليون ورقة منفذة على 246 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 19.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2023 مليون ورقة منفذة على 241 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 33.43% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 66.57 % خلال الأسبوع.

المصريون يستحوذون على 88.6% خلال أسبوع

سجلت تعاملات المصريين نسبة 88.6 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.7 %و العرب على 5.6 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 2.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 146.4 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 83.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 9.6 % وسجل العرب 6.8 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2667 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 1760 مليون جنيه على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تراجع 15 قطاعا في البورصة المصرية خلال الأسبوع

تراجع 15 قطاعا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها تجارة وموزعون ثم مواد بناء ثم قطاع اتصالات واعلام وتكنولوجيا معلومات ثم رعاية صحية وأدوية تلاه خدمات النقل والشحن ثم منسوجات وسلع معمرة ثم خدمات مالية غير مصرفية ثم سيحاة وترفيه ثم عقارات ثم خدمات ومنتجات صناعية وسيارات ثم أغذية ومشروبات وتبغ ثم بنوك ثم خدمات تعليمية ثم طاقة وخدمات مساندة ثم موارد أساسية.. بينما ارتف قطاعي ورق ومواد تعبئة وتغليف ثم مقاولات وإنشاءات هندسية.

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