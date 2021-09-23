خصومات تصل لـ30%.. محافظ البحيرة يفتتح معرض أهلا مدارس بدمنهور وإيتاي البارود

معرص أهلا المدارس

افتتح اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، معرض اهلا بالمدارس بمركزي ( دمنهور ، إتياي البارود )، و الذى تنظمة الوحدة المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين، ويضم المعرض ( الزى المدرسى - الاحذيه- الشنط - الأدوات المدرسية ) ويتم البيع بأسعار إقتصادية وتنافسية، ويستمر المعرض من اليوم وحتى بداية العام الدراسي بمشاركة ٧ شركات عارضة.

إفتتاح معرض أهلا المدارس

و قام المحافظ بتفقد أقسام المعرض وأشاد بجودة وأسعار السلع المعروضة والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة من من ٢٥ % إلى ٣٠٪ وتناسبها مع كافة الأذواق ومستويات الدخول، مشيرا الى خطة المحافظة بالتوسع فى تنظيم مثل تلك المعارض بجميع المراكز والمدن للتيسير على المواطنين.

يأتى ذلك فى إطار استعدادات محافظة البحيرة لاستقبال العام الدراسي الجديد وفى إطار خطة المحافظة لتوفير السلع والمستلزمات المدرسية ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية لتخفيف الاعباء عن كاهل أولياء الأمور ومحدودى الدخل والتيسير عليهم.

كما قام المحافظ بافتتاح فرع أسواق فتح الله الجديد بكفر الدوار لتوفير السلع الغذائية وكافة المستلزمات للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، المهندس حازم الاشمونى السكرتير العام، اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد، ووكلاء وزارة التموين والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم و عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن دائرة كفر الدوار والقيادات التنفيذية.