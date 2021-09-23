استنونا النهاردة .. سمر يسري تروج لحلقتها مع نيللي كريم

تحل الفنانة نيللي كريم، ضيفه ببرنامج "يوم ليك" مع الإعلامية سمر يسري الذي يعرض يوم الخميس على قناة الحياة.



ونشرت سمر يسري علي انستجرام صور لها برفقة نيللي وكتبت "لا استنونا النهاردة في يوم ليك

مع النجمة نيللي كريم الساعة ١١ مساءً علي قناة الحياة".



تقدم الإعلامية سمر يسرى، برنامج "يوم ليك" علي قناة الحياة بعد أن استطاعت أن تثبت جدارتها وقدرتها على محاورة كبار النجوم في مصر والوطن العربى، وانتزاع أقوى التصريحات من ضيوفها دون التجريح في حياتهم الخاصة من خلال برنامج "يوم ليك" المذاع على قناة الحياة، والذى حل خلاله ضيوف كبار، مثل: راغب علامة وهند صبرى ومحمد الشرنوبى وغيرهم.