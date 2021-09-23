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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قريبا .. سياحة مصر تخاطب العالم بـ حجوزات وخدمات موبيل أبليكيشن

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

عقد، اليوم الخميس، الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء تطبيق الكتروني عبر الهاتف المحمول "موبايل أبليكيشن" و الذي ستطلقه الوزارة قريبا للترويج للمقصد السياحي المصري محليا و عالميا.


حضر الاجتماع نائب الوزير لشئون السياحة ومساعدي الوزير للشئون الفنية والتحول الرقمي ومستشار الوزير للشئون الاقتصادية والشركة المنفذة لتطبيق الهاتف المحمول.

وخلال الاجتماع تم استعراض تصميمات المرحلة الأولي من التطبيق والذي يهدف إلى تعريف السائح المصري والأجنبي بالأنماط و الفاعليات والمنتجات والمعالم و الأنشطة السياحية والثقافية والفنية و البيئية والبحرية المختلفة والمتميزة للمقصد السياحي المصري، كما أنه سوف يساعد السائح على تنظيم رحلته داخل مصر قبل السفر اليها للاستمتاع بتجربة سياحية فريدة أثناء قضاء عطلته.


كما سوف يتيح التطبيق الحجز الالكتروني لتذاكر الزيارة الخاصة ببعض المتاحف والمناطق الآثرية كمرحلة أولى تمهيدا لادراج باقي المواقع.


وقد تم إعداد التصميمات والمحتوي الخاص بالتطبيق وفقا للملامح الأساسية للإستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر.


كما تم الاتفاق على اجراء بعض التعديلات على المرحلة الأولي و متابعة تنفيذ المرحلة الثانية التي ستكون بالشراكة مع اتحاد الغرف السياحية. 

موبايل أبليكيشن وزير السياحة و الاثار ائب الوزير لشئون السياحة الدكتور خالد العناني العناني

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