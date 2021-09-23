أرخص 5 سيارات SUV في البحرين موديل 2021 .. صور

استطاعت السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، أن تحتل مكانة قوية داخل الأسواق العربية والعالمية، حيث تتميز بمساحتها الداخلية العالية، وتصميمها الخارجي المرتفع، إلى جانب الكماليات والتجهيزات التي تأتي على الطريقة الخاصة بكل صانع وعلامة تجارية.

كما يشكل عامل السعر أهمية كبيرة داخل المعادلة الشرائية الخاصة بكل شخص، وفي إطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري قائمة بـ أرخص 5 سيارات SUV، موديل 2021 داخل السوق البحريني.

1 – ام جي ZS موديل 2021

تعتمد السيارة ام جي ZS موديل 2021 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج 112 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل عبر منظومة الدفع الأمامي، مع سرعة قصوى تصل إلى 170 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 10.9 ثانية.

كما دعمت السيارة بمحرك اخر ثلاثي الاسطوانات سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 160 حصانا، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 230 نيوتن/متر، مع علبة تروس طراز CVT ، وسرعة قصوى تصل لـ 185 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى قوة تسارع من وضع السكون 0 حتى تصل إلى 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 8 ثوان.

وتبدأ أسعار السيارة ام جي ZS موديل 2021 داخل السوق البحريني من 5.299 دينار إلى 6499 دينار.

2 – جاك S3 موديل 2021

زودت السيارة جاك S3 موديل 2021 بمحرك 1600 سي سي 4 سليندر، قادر على انتاج 118 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 155 نيوتن/متر، يعمل عبر ناقل حركة أوتوماتيكي يرسل السرعة عبر منظومة الدفع الأمامي، بينما تبلغ السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر في الساعة، مع قوة تسارع من 0 لـ 100 كم خلال 11.5 ثانية.

وتضم السيارة جاك S3 موديل 2021فرامل ABS مانعة للانغلاق، و EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للمكابح، بالإضافة إلى منظوم الوسائد الهوائية، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، وقفل مركزي وعدد 4 زجاج كهربائي.

ويتراوح سعر السيارة جاك S3 موديل 2021 من 4.495 دينار إلى 5.495 دينار بحريني.

3 – شيري تيجو 4 برو موديل 2021

تحتوي السيارة شيري تيجو 4 برو موديل 2021 على ABS نظام الفرامل المانعة للانغلاق، و AIRBAGS، و فرامل EBD، و ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال، و كاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف ومستشعرات ركن، و نظان متابعة ضغط الاطارات، و انذار مانع للسرقة، وقفل مركزي، ومصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT.

وتستمد السيارة شيري تيجو 4 برو موديل 2021 قوتها من ومحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 145 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكي طراز CVT.

ويبلغ سعر السيارة شيري تيجو 4 برو موديل 2021 بقيمة تتراوح بين 5.720 دينار وحتى 6.420 دينار.

4 - شانجان سي اس75 موديل 2021

تأتي السيارة شانجان سي اس75 موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4.650 متر، وبعرض يقدر بـ 1.850 متر، و 1.705 متر للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.700 متر، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 590 لتر.

وتحتوي السيارة شانجان سي اس75 موديل 2021 على محرك 1800 سي سي رباعي الاسطوانات، قادر على انتاج قوة 177 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 245 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كم/ساعة، مع قوة تسارع من وضع السكون 0 حتى تصل إلى 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 10 ثوان.

وتبدأ أسعار السيارة شانجان سي اس75 موديل 2021 من 6.800 دينار بحريني إلى 7.800 دينار.

5 – فورد ايكو سبورت موديل 2021

تبلغ السرعة القصوى للسيارة فورد ايكو سبورت موديل 2021 170 كيلومتر في الساعة، مع ناقل حركة اوتومايكي الاداء، بينما زودت بمحرك 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصانا، و 151 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 12.3 ثانية.

و جاءت السيارة فورد ايكو سبورت موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغت 3.999 متر للطول، وبعرض يبلغ 1.765 متر، و 1.708 متر للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.520 متر، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تسع لـ 346 لتر، إلى جانب تجهزات الحماية والتي تشمل فرامل ABS و AIRBAGS، وخاصية تجاوز المرتفعات.

وتبدأ أسعار السيارة فورد ايكو سبورت موديل 2021 داخل السوق البحريني من 5.595 دينار.