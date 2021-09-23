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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قصواء الخلالي: برنامجي يستهدف بناء الإنسان تزامنا مع مبادرة الدولة

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

بدأت الإعلامية قصواء الخلالي، أولي حلقات برنامجها على قناة سي بي سي،  بأبيات شعرية وتحدثت عن فقرات البرنامج، قائلة:" كيف تبدو الثقافة ولماذا نتحدث عن الثقافة وماهي المفاهيم الشاملة لكلمة الثقافة؟".

وأضافت قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء، والمذاع على قناة سي بي سي، أن كل الأمور في الثقافة تمر علينا من خلال التعليم والحياة، أو الجلوس بجوار رجل كبير السن يبيع الخضروات في الشارع فتكتشف أنه أكبر المثقفين.

وتابعت قصواء الخلالي، أن الثقافة ترتبط بالكثير من المعارف التى نتلقاها عبر العديد من الوسائل، ومن هذا البرنامج ومن هذه المنصة الكبيرة التى تحظي بمتابعة كبيرة في مصر والوطن العربي سنتوقف في الكثير من المحطات ونناقش الكثير من الضيوف.

وأكملت قصواء الخلالي، أن البرنامج سيفتح الآفاق في الكثير من العلوم والجغرافيا والأدب والفكر كل ذلك ستجده في مكان واحد، كما أن البرنامج يستهدف الجميع ويستهدف بناء الإنسان، وهو مشروع أطلقته مصر لبناء الإنسان المصري، وأطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى وجعله على رأس أولوياته.

وأشارت قصواء الخلالي، أن بناء الإنسان نجده في فكر الدولة دائما ويأتي في الكثير من مناحي الحياة كما أن مشروعات التنمية تهتم ببناء الإنسان، والقوة البشرية الأكبر في الوطن العربي موجودة في مصر، كما أن مصر تستكمل مسيرة بناء الإنسان مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعرضت الإعلامية قصواء الخلالي تقريرا عن بناء الإنسان ظهر فيه الرئيس السيسي يتحدث فيه بكلمات تبني مشروع بناء الإنسان، وهو مشروع شامل وضعه الرئيس على رأس أولوياته.

قصواء الخلالي التعليم الوطن العربي السيسي بناء الإنسان

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