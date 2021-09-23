القباج تسلم عددًا من الأسر مشاريع إنتاجية.. وتتابع جلسة محاكاة للتحفيز على العمل

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قافلة برنامج " فرصة" للتمكين الاقتصادي بمحافظة الفيوم، في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على التحول من الدعم إلى التمكين الاقتصادي.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الفيوم نموذج محاكاة لجلسة تعديل السلوك للتحفيز علي العمل والإنتاج التي يطبقها برنامج" فرصة" من أجل توعية الأسر بأهمية الانتقال من الحصول علي الدعم إلي التمكين الاقتصادي.

وسلمت القباج عددًا من السيدات والأسر وذوي الهمهم مشاريع إنتاجية منها ماكينات للخياطة ومشروعات بقالة ومشروعات ترويسكل.

وشهدت قافلة التمكين الاقتصادي، التعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية وهي جمعية البر والتقوى المصرية وجمعية شباب مصر لتنمية المجتمع بالفيوم ورواد صناع الخير و جمعية أبوبكر الصديق للتنمية والخدمات الإسلامية، بإلإضافة إلى مؤسسة إكرام للتنمية والأعمال الخيرية، حيث تقدم المؤسسة تمويلًا لـ35 مشروعا لذوي الهمم، ويأتي إجمالي قيمة تمويل المشروعات من الجمعيات الأهلية التي تم التعاون معها 800 ألف جنيه.

وحرص برنامج" فرصة" على اعداد ورشتين تدريبيتين لدعم مستفيدى تكافل وكرامة بمحافظة الفيوم، حيث تضمنت الورشة الأولى صناديق الإدخار بحضور 20 مستفيدة ممن حضرن جلسات تعديل السلوك، والورشة الثانية عن إدارة وتنمية المشروعات الصغيرة والتى تستهدف تأهيل المستفيدين المقرر تسليمهم مشروعات صغيرة.

3d921ecd-b776-4b24-9460-0eb1b5a4f569

3ecfa219-bc8c-4d0a-be30-fcb55c7c480a

29b29af2-9c66-442b-903e-8aa26f6f3c84

50fd38d5-bf12-49e4-a906-43870444bcb7

88f1a185-fb04-4c16-9d4a-a82eba19fa44

454c2eb4-14a1-4c3b-9531-84396a832bef

638482ae-2958-4d7e-8adc-e4c1c42faf8b

a47996d0-4d20-4a6f-bd71-5045a47f1ecb

ac4ed4b8-9fb3-4bd4-bca1-017055b058e0

b5f89907-1869-4087-b44d-d98bf9869a6d

c527ce40-2db1-49e9-9d25-57f95930665b

cc4f17c7-535a-48f9-903d-67302ef5db11

ce5224c2-941c-4155-8642-875e303461fe

d80b7ff3-f725-44d9-b760-f7508744eec7

e40dd0ac-4bee-4dfa-a409-39588cd5d231

f40ea50f-1751-454f-9844-0dec9391ea20

f0220653-852d-4673-83e3-8b1449f180cc