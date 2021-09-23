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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القباج تسلم عددًا من الأسر مشاريع إنتاجية.. وتتابع جلسة محاكاة للتحفيز على العمل

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قافلة برنامج " فرصة" للتمكين الاقتصادي بمحافظة الفيوم، في إطار  حرص وزارة التضامن الاجتماعي  على التحول من الدعم إلى التمكين الاقتصادي.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الفيوم نموذج محاكاة لجلسة تعديل السلوك للتحفيز علي العمل والإنتاج التي يطبقها برنامج" فرصة" من أجل توعية الأسر بأهمية الانتقال من الحصول علي الدعم إلي التمكين الاقتصادي.

وسلمت القباج عددًا من السيدات والأسر وذوي الهمهم مشاريع إنتاجية منها ماكينات للخياطة ومشروعات بقالة ومشروعات ترويسكل.

وشهدت قافلة التمكين الاقتصادي، التعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية وهي جمعية البر والتقوى المصرية وجمعية شباب مصر لتنمية المجتمع بالفيوم ورواد صناع الخير و جمعية أبوبكر الصديق للتنمية والخدمات الإسلامية، بإلإضافة إلى مؤسسة إكرام للتنمية والأعمال  الخيرية، حيث تقدم المؤسسة تمويلًا لـ35 مشروعا لذوي الهمم، ويأتي إجمالي قيمة تمويل المشروعات من الجمعيات الأهلية التي تم التعاون معها 800 ألف جنيه.

وحرص برنامج" فرصة" على اعداد ورشتين تدريبيتين لدعم مستفيدى تكافل وكرامة بمحافظة الفيوم، حيث تضمنت الورشة الأولى صناديق الإدخار بحضور 20 مستفيدة ممن حضرن جلسات تعديل السلوك، والورشة الثانية عن إدارة وتنمية المشروعات الصغيرة والتى تستهدف تأهيل المستفيدين المقرر تسليمهم مشروعات صغيرة.

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القباج نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فرصة التضامن الاجتماعي الفيوم

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