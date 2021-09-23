عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مساعد وزير الخارجية الأسبق: التحركات المكثفة لـ شكري دفعة قوية للدبلوماسية

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

قال السفير شامل ناصر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التحركات الدبلوماسية المكثفة التي يقوم بها سامح شكري وزير الخارجية دفعة قوية لـ الدبلوماسية المصرية ودليل على عودة قوية جدا للدور الريادي لمصر كلاعب مؤثر في المنطقة وفي العالم.

 

وأضاف السفير ناصر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الفترة الحالية تشهد توثيقا وتعزيزًا لعلاقات مصر مع العديد من دول العالم، وهو الأمر الذي يخدم مصالحنا الوطنية ويلبي احتياجات دولتنا كشريك استراتيجي لمختلف دول العالم.

 

وأوضح أن الشراكة الاستراتيجية المتحققة بين مصر ودول العالم والتي تتجلى في الحضور الذي تمثله الدبلوماسية المصرية في جميع الفعاليات العالمية و الاحداث الاقليمية تجعل لدولتنا ثقلا كبيرا بما يصب في صالح توجهاتها ويخدم قضاياها.

سامح شكري يبحث مع نظيره اللاتفي سبل تعزيز التعاون الثنائي | صور

شكري يستهل يومه الثالث في نيويورك بلقاء وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي

بمشاركة سامح شكري| الأولويات الدبلوماسية للدورة 67 للأمم المتحدة

شكري ل ميقاتي: مصر لا تدخر وسعاً في التنسيق مع الدول لصالح لبنان

وأكد "ناصر" أن مصر تسعى بقوة نحو تعزيز التعاون الثنائي مع دول العالم وتبحث عن السبل لدفع علاقاتها قدما مع شركائها من أجل إيجاد حلول للعديد من القضايا العربية والإقليمية، والسعي لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

 

وعلى مدى الأربعة أيام الأخيرة له في نيويورك، يكثف سامح شكري وزير الخارجية لقاءاته على هامش مشاركته في أعمال الشق الرفيع للدورة 76 لاجتماعات الجمعية العامة لـ الأمم المتحدة.

 

وتتضمن زيارة وزير الخارجية المشاركة في عدد من الفعاليات بهدف عرض رؤية مصر ومواقفها تجاه القضايا الراهنة والأوضاع في المنطقة وسبل دعم ركائز السلم والأمن على الصعيدّين الدولي والإقليمي فضلاً عن مناقشة آليات تعزيز العمل مُتعدد الأطراف في إطار القضايا المطروحة على أجندة الشق رفيع المستوى للجمعية العامة.


والتقى شكري على هامش مشاركته بعدد من كبار المسئولين بالأمم المتحدة، وغيرهم من قيادات المنظمات الدولية والإقليمية، كـ منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد من أجل المتوسط.


ويعقد وزير الخارجية أيضًا خلال زيارته إلى نيويورك اجتماعات ثنائية مع عدد كبير من وزراء الخارجية المشاركين في أعمال الجمعية العامة، وذلك لمناقشة أوجه التعاون الثنائي مع تلك الدول، فضلاً عن إجراء مشاورات حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية وسبل التنسيق إزاء التحديات المشتركة.

مصر الخارجية سامح شكري وزير الخارجية لبنان الدبلوماسية المصرية مساعد وزير الخارجية الأسبق سامح شكري وزير الخارجية مساعد وزير الخارجية وزير الخارجية الاسبق السفير شامل ناصر

موضوعات متعلقة

سامح شكري يبحث مع نظيره اللاتفي سبل تعزيز التعاون الثنائي | صور

سامح شكري ونظيره اليوناني يبحثان سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية

مدير مكتب التحقيقات الفدرالي: أفغانستان ستعود مرة أخرى ملاذًا آمنًا للإرهاب

بركان لابالما.. سحابة رماد سامة تغطى الجزيرة الإسبانية| فيديو

أبو العيال يعترف.. رئيس وزراء بريطانيا يكشف عن عدد أولاده الشرعيين وغيرهم

تشاور مصري صومالي حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا محل اهتمام البلدين الشقيقين | فيديو

شكري يبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية | فيديو

وزير الخارجية يبحث سبل التعاون مع نظيرته التنزانية في نيويورك

ترشيحاتنا

بعد ترحيب أمريكا.. الهند تزف خبرا سارا عن لقاحات كورونا

ردا على تصريحات حسام البدري.. ننفرد بتفاصيل عقد كيروش مدرب منتخب مصر

علاء نبيل: تصريحات سيد عبد الحفيظ مميزة.. وخالد الغندور نسخة رقم اتنين.. فيديو

الزراعة: ارتفاع صادرات العنب لـ 135 ألف طن سنويا

بوريل: الاتحاد الأوروبي يعمل على فتح ممثلية له في أفغانستان

خاميس رودريجيز: جئت إلى قطر لتحقيق البطولات مع الريان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة حمادة هلال وأولاده يتعرضون لحادث سير .. ادعولهم

مصر تجدد الدعوة لإخلاء المنطقة من السلاح النووي.. وتحث إسرائيل على الالتزام بالاتفاقات الدولية

المصاريف على حسابهم.. دولة أوروبية تبحث عن شباب للزواج بتسهيلات مغرية

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

ملكش حصة عيش هنا..التموين تحذر المواطنين بسبب صرف الخبز من بداية الشهر

وزير الري: إثيوبيا ستتحمل مسؤولية ما تقوم به في أزمة سد النهضة

بعد تعرض زوجته وأولاده لحادث سير.. أول تعليق من حمادة هلال

صدمة لعشاق القطبين .. عدم إذاعة قمة الأهلي والزمالك بدوري اليد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماجدة الرومي وإليسا ومحمد رمضان .. حكايات سقوط النجوم على المسرح

قبل عرضها غدا على MBC مصر.. كواليس مسرحية شوكت وشطانوفي

وزيرتا التضامن والصحة تبحثان التعاون لدعم منظومة الرعاية الصحية..الربط الشبكي لتبادل بيانات التطعيمات والحوامل|صور

ما حقيقة تأجيل الدراسة بسبب كورونا؟.. وزير التعليم يجيب

فيديو

لم أخسر أي مباراة.. حسام البدري يتحدث عن كواليس ترك المنتخب

فيديوجراف..إصابات أكتر .. موعد ذورة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

بعد إصابة ريهام سعيد بفيروس كورونا .. فنانون ضربتهم الموجة الرابعة "فيديو"

ماجدة الرومي ليست الأولى.. مطربون سقطوا على المسرح أمام الجمهور "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

د. نجلاء شمس تكتب: السلام يدعونا للسلام

د. سلامة عمر يكتب: القـــــائد والمــــدير

د. علاء الشال يكتب: من مفاتيح شخصية المشير طنطاوي

أحمد عمر يكتب: الفلسفة.. بداية التقدم

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ