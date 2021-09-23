مساعد وزير الخارجية الأسبق: التحركات المكثفة لـ شكري دفعة قوية للدبلوماسية

قال السفير شامل ناصر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التحركات الدبلوماسية المكثفة التي يقوم بها سامح شكري وزير الخارجية دفعة قوية لـ الدبلوماسية المصرية ودليل على عودة قوية جدا للدور الريادي لمصر كلاعب مؤثر في المنطقة وفي العالم.

وأضاف السفير ناصر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الفترة الحالية تشهد توثيقا وتعزيزًا لعلاقات مصر مع العديد من دول العالم، وهو الأمر الذي يخدم مصالحنا الوطنية ويلبي احتياجات دولتنا كشريك استراتيجي لمختلف دول العالم.

وأوضح أن الشراكة الاستراتيجية المتحققة بين مصر ودول العالم والتي تتجلى في الحضور الذي تمثله الدبلوماسية المصرية في جميع الفعاليات العالمية و الاحداث الاقليمية تجعل لدولتنا ثقلا كبيرا بما يصب في صالح توجهاتها ويخدم قضاياها.

وأكد "ناصر" أن مصر تسعى بقوة نحو تعزيز التعاون الثنائي مع دول العالم وتبحث عن السبل لدفع علاقاتها قدما مع شركائها من أجل إيجاد حلول للعديد من القضايا العربية والإقليمية، والسعي لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

وعلى مدى الأربعة أيام الأخيرة له في نيويورك، يكثف سامح شكري وزير الخارجية لقاءاته على هامش مشاركته في أعمال الشق الرفيع للدورة 76 لاجتماعات الجمعية العامة لـ الأمم المتحدة.

وتتضمن زيارة وزير الخارجية المشاركة في عدد من الفعاليات بهدف عرض رؤية مصر ومواقفها تجاه القضايا الراهنة والأوضاع في المنطقة وسبل دعم ركائز السلم والأمن على الصعيدّين الدولي والإقليمي فضلاً عن مناقشة آليات تعزيز العمل مُتعدد الأطراف في إطار القضايا المطروحة على أجندة الشق رفيع المستوى للجمعية العامة.



والتقى شكري على هامش مشاركته بعدد من كبار المسئولين بالأمم المتحدة، وغيرهم من قيادات المنظمات الدولية والإقليمية، كـ منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد من أجل المتوسط.



ويعقد وزير الخارجية أيضًا خلال زيارته إلى نيويورك اجتماعات ثنائية مع عدد كبير من وزراء الخارجية المشاركين في أعمال الجمعية العامة، وذلك لمناقشة أوجه التعاون الثنائي مع تلك الدول، فضلاً عن إجراء مشاورات حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية وسبل التنسيق إزاء التحديات المشتركة.