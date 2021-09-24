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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021

صدى البلد

ينشر “صدى البلد” أسعار مواد البناء في السوق المحلية اليوم، الجمعة 24 سبتمبر 2021، وذلك وفقا للأسعار الرسمية، حيث استقر سعر طن الحديد ليتراوح بين 14200 و14600 جنيه تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 14300 و14700 جنيه للطن. 

وبالنسبة إلى أسعار الأسمنت، فتراوحت بين 950 و1150 جنيها تسليم أرض مصنع، في حين يتراوح سعر المستهلك بين 1050 و1250 جنيها للطن. 

وسجلت أسعار الجبس بين 550 و650 جنيها للطن سعر المصنع، بين 600 و700 جنيه للطن سعر المستهلك، وتراوحت أسعار الرمل بين 60 و100 جنيه للمتر حسب المكان.

وسجل الطوب 750 و950 جنيها للألف طوبة، وسعر الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550 و600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك بين 600 و650 جنيها للطن، والأسمنت الأبيض يتراوح بين 2350 و2450 جنيها. 

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