أخبار التوك شو.. السيسي: خطر المجاعة يهدد الكثير من مناطق العالم وخاصة في أفريقيا.. وبكري يكشف مؤامرة على مصر أحبطها المشير طنطاوي

تناولت برامج “التوك شو” أمس، الخميس، العديد من القضايا والموضوعات، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير الآتي:

السيسي: خطر المجاعة يهدد الكثير من مناطق العالم وخاصة في أفريقيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تأسيس نظم غذائية مستدامة يحقق الأمن الغذائي لـ المجتمعات، موضحًا أن هذه المسألة تأتى على رأس أولوياتنا جميعًا، خاصة فى ظل تفاقم ظاهرة تغير المناخ

السيسي: تأسيس نظم مستدامة تحقق الأمن الغذائي على رأس أولوياتنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي،: “أتقدم بخالص الشكر لسكرتير الأمم المتحدة على مبادرته بالدعوة لقمة النظم الغذائية المهمة”.

"المصل واللقاح": الأسابيع الثلاثة المقبلة تمثل فترة الحسم في التعامل مع كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن مصر ستشهد ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا خلال الأسبوعين المقبلين، معقبًا "الأسبوعان أو الثلاثة أسابيع المقبلة هي فترة الحسم في التعامل مع جائحة كورونا" .

علق ضياء السيد المدرب العام للمنتخب المصري، على الفيديو المنتشر له على السوشيال ميديا بشأن حديثه عن نجم الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا.



مصطفى بكري يكشف عن كواليس مؤامرة على مصر أحبطها المشير طنطاوي

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر خلال فترة 2011 ، كانت على أعتاب مؤامرة كبرى،ولم تكن وليدة اللحظة وتم إدارتها بدعم من الخارج.

مصطفى بكري: المجلس العسكري ليس له علاقة بوصول الإخوان إلى الحكم

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الأحزاب الإسلامية، في أول مجلس شعب بعد يناير، حصلوا على 70% من المقاعد، مؤكدا أن هذا المجلس تحول إلى مجلس تصدير أزمات حتى جاءت أزمة استاد بورسعيد.

وزير التعليم: فكرة الخوف من الامتحان والدرجات اتلغت.. ولازم الطفل يحب التعلم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المعلمين الذين لم يحصلوا على اللقاح سوف تقوم الوزارة بطلب مسحة منهم كل ثلاثة أيام.

الشهر المقبل.. التموين توجه رسالة هامة للمقبلين على شراء الذهب

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن أسعار الذهب تراجعت بعض الشيء، وهذا يمثل فرصة للشراء في هذه الآونة، خاصة أن الذهب يقوم بتعويض الخسارة بشكل سريع، ويعد من أفضل الأوعية الاستثمارية.

