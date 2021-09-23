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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري: المجلس العسكري ليس له علاقة بوصول الإخوان إلى الحكم

المشير محمد حسين
المشير محمد حسين طنطاوي

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الأحزاب الإسلامية، في أول مجلس شعب بعد يناير، حصلوا على 70% من المقاعد، مؤكدا أن هذا المجلس تحول إلى مجلس تصدير أزمات حتى جاءت أزمة استاد بورسعيد.

 

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، أن المجلس العسكري ليس له علاقة بوصول مرسي، وجماعة الإخوان إلى الحكم.

 

 لن تقام انتخابات رئاسية إلا بوجود دستور

وتابع مصطفى بكري، أن المشير حسين طنطاوي قد أكد أنه لن تقام إنتخابات رئاسية إلا بوجود دستور، مؤكدا أن المجلس العسكري كانت على قناعة إن جماعة الإخوان ستصطدم بالشعب المصري وانهم لن يستمروا.

 

وأشار مقدم برنامج حقائق وأسرار إلى أن المشير رفض تدخلات هيلاري كلينتون في الشئون الداخلية لمصر، بعد تولي جماعة الإخوان الحكم.

 

الإعلامي مصطفى بكري المجلس العسكري مرسي جماعة الإخوان الشعب المصري

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