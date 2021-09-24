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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش صربيا يحتشد على الحدود مع كوسوفو.. ماذا يحدث؟

الجيش الصربي
الجيش الصربي

أعلن وزير الدفاع الصربي، نيبويسا سيفانوفيتش، أن بلاده استنفرت قواتها على الحدود مع كوسوفو في ظل التوتر بين الطرفين.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، قال سيفانوفيتش، أثناء تفقد القوات على الحدود، إن "صربيا مستعدة لحماية مواطنيها، جيشنا لا يمارس الاستفزاز لكنه مستعد لحماية شعبه".

وأغلق الجيش الصربي الحدود مع كوسوفو، لليوم الرابع على التوالي احتجاجا على قرار سلطات كوسوفو بدء إزالة لوحات السيارات الصربية عن المركبات التي تدخل البلاد.

ونشر إقليم كوسوفو قوات من الشرطة في المناطق ذات الأغلبية الصربية لفرض قاعدة لوحة الترخيص الجديدة، وقال مسؤولو كوسوفو إن الإجراءات الجديدة متبادلة.

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وكانت صربيا منذ سنوات تزيل لوحات السيارات المسجلة في كوسوفو التي تدخل أراضيها.

وذكرت وسائل الإعلام الصربية، اليوم الخميس، أن ثلاثة متظاهرين صرب تعرضوا للضرب المبرح على أيدي شرطة كوسوفو، وهو ما نفته كوسوفو بشدة.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إنه "قلق وحذّر من أن العنف غير مقبول".

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