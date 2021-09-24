ضبط مصنع ينتج عصائر غير صالحة بالمنوفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (7,2 طن "خام ليمون مستلزمات إنتاج" معبأة داخل براميل بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالح للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيته - 2 طن مازوت – 1000 لتر سولار) تم تجميعها وإستخدامها فى غير الغرض المخصص له دون التعاقد مع الجهات المختصة ، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة العصائر) بمحافظة المنوفية.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.