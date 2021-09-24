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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نيللي كريم: لم أقصر في حياتي الزوجية والشغل جزء مني ومن كياني

صدى البلد

حلت الفنانة نيللي كريم ضيفة على برنامج “يوم ليك” مساء الخميس مع الإعلامية سمر يسري.

وأشارت إلي أن “مسلسل “بـ 100 وش” هيتعمل فيلم سينما وجارى التحضير لذلك، مضيفة أن المسلسل هو الأحسن والأنجح ولكن “لأعلى سعر” كان ناجحا، وكذلك “ضد الكسر”.

وعن تاثير العمل على حياتها الخاصة قالت: "الشغل جزء منى ومن كيانى وشخصيتى، ولو قصرت في حاجة هاكون قصرت مع ولادى إنى مقعدتش معاهم فترة كافية، ولكن أنا لم أقصر مع أي شخص تزوجته، ولو رجع بيا الزمن عمرى ما كنت هاضحى بشغلى وكيانى لأن كل حاجة أثرت فيا".


تقدم الإعلامية سمر يسرى، برنامج "يوم ليك" علي قناة الحياة بعد أن استطاعت أن تثبت جدارتها وقدرتها على محاورة كبار النجوم في مصر والوطن العربى، وانتزاع أقوى التصريحات من ضيوفها دون التجريح في حياتهم الخاصة من خلال برنامج "يوم ليك" المذاع على قناة الحياة، والذى حل خلاله ضيوف كبار، مثل: راغب علامة وهند صبرى ومحمد الشرنوبى وغيرهم.

نيللي كريم الوطن العربي قناة الحياة سمر يسري يوم ليك

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