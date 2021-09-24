بعد تعليق"حماية المستهلك"على اشتعال سيارة: الجهاز لا يقتصر على تلقي شكاوى المواطنين

قال المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز تطور وأصبح يتابع الظواهر والحوادث التي تحدث خلال الفترة الماضية، متابعا: الجهاز لا يقتصر على تلقي شكاوى المواطنين وحلها فقط .



وأكمل “أيمن حسام” خلال مداخلته برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "أم بي سي مصر" : الجهاز رصد بالأمس حادث اشتعال سيارة على طريق المشير طنطاوي، وعليه قام الجهاز بالتواصل مع مالك السيارة للوقوف على ملابسات الحادث.



وأوضح أن الجهاز يهتم بـ اكتشاف عيوب موديلات السيارات، للتأكد من سلامة السيارة.



ولفت إلى أن التحريات أوضحت أن السيارة المشتعلة مملوكة للشركة المنتجة، متابعا: الشركة أكدت أن الاشتعال حدث بسبب سوء استخدام السائق.