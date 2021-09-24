محطات هامة في حياة الراحل محمد وفيق تزامنا مع ذكرى ميلاده

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد وفيق الذي قدم للدرما المصرية العديد من الأعمال التي مازالت محفورة في ذاكرة المشاهد وكان رصيده السينمائي قليلا مقارنة بحبه للتلفزيون.

ولد الفنان محمد وفيق عام 1974 في الإسكندرية، وحصل على بكالوريوس فنون مسرحية، وكان من زملاء دفعته كل من عبد العزيز مخيون ومجدي وهبة، ونور الشريف.

الراحل محمد وفيق

مشوار محمد وفيق الفني

بدأ مسيرته الفنية في نهاية الستينات بالمشاركة في السهرات والمسلسلات الإذاعية، ثم شارك في فيلم الرجل الذي فقد ظله عام 1968، وسرعان ما انتقل إلى الدراما التي تألق فيها.

عرف عن محمد وفيق حبه في الظهور بالمسلسلات التاريخية والوطنية والدينية، وكان يتكلم لغة عربية سليمة وشخصية مثقفة فنيا ودراميا.

كان أبرز أدوار محمد وفيق شخصية عزيز الجبالي في مسلسل رأفت الهجان، والظاهر بيبرس في مسلسل الكتابة على لحم يحترق الذي كان علامة فارقة في مشواره.

ظهر محمد وفيق في العديد من المسلسلات الشهيرة أبرزها عابد كرمان، أدهم الشرقاوي، السيرة الهلالية، أبو العلا البشري وليالي الحلمية، كما قدم أفلاما هامة منها سعد اليتيم والهروب، وامرأة آيلة للسقوط.

الحياة الفنية الثرية في مشوار محمد وفيق كان يقابلها حزنا كبيرا في حياتها الخاصة بعدما فقد حب حياته كوثر العسال التي كانت تربطه بها صلة قرابة بعدما تزوجت من غيره.

تزوجت كوثر العسال من الفنان عبد المنعم إبراهيم، وامتنع محمد وفيق عن الارتباط حتى رحل الكوميديان الشهير عن حياتها ليتزوجها بدوره، وبعد وفاتها عانى من حالة اكتئاب شديدة.