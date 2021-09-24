صباح البلد يستعرض مشاركة شركة كليوباترا العقارية بمعرض "سيتي سكيب"

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد” فعاليات مشاركة شركة كليوباترا العقارية بمعرض "سيتي سكيب"، والذي يقام خلال الفترة من 22 إلى 25 سبتمبر الجاري بمركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة الجديدة.

كما أن معرض سيتي سكيب العقاري يعد الحدث الأهم الذي تنتظره الشركات العقارية على رأس تلك الشركات "كليوباترا العقارية"، كل عام لتعرض خلاله المشروعات الجديدة والوحدات المستهدف بيعها.



وأوضحت هبة العيسوي، مدير مبيعات بشركة كليوباترا العقارية، أن الشركة تقدم أكثر من مشروع، منهم الخاص بالشقق السكنية والفيلات، مشيرة إلى أن الشركة تقدم تمويل عقاري على الفيلات وذلك يحدث للمرة الأولى.

وتشهد فعاليات معرض سيتي سكيب انطلاقة جديدة لشركة TBK للتطوير العقاري حيث أعلنت الشركة عن بدء أعمالها في مصر وذلك بخطة توسعية طموحة ومحفظة مشروعات متنوعة واستثمارات ضخمة من خلال مشروعاتها المختلفة.

كما زار الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، جناح مجموعة كليوباترا العقارية بمعرض سيتي سكيب مصر 2018، وتفقد مع رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة كليوباترا جروب مشاريع كليوباترا الاستثمارية.

وقال مدبولي خلال جولته داخل جناح مجموعة كليوباترا، إنه سعيد بتواجد عدد كبير من الشركات التي تقدم وتعرض مشاريع في الاستثمار العقاري، موضحا أن هذه المشروعات تعطي الثقة في السوق المصري.

وأوضح وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن سوق الاستثمارات واعد جدا في مصر خلال الفترة المقبلة ويحقق عائد في هذا المجال، مؤكدا أن المشروعات الاستثمارية تعتبر من أكبر الأسواق علي مستوى العالم بدون مبالغة.

وأشار إلى أن هناك شركات في العاصمة الإدارية الجديدة بدأت تعرض بدايات مشروعاتها، وهذا يدل علي ان المشروعات التنموية والعمرانية تعطي فرصة وتبني المشروعات الكبري وتعطي قوة لهذا القطاع المهم.



