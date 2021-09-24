خدمات أمنية بمحيط عقار الهرم المائل والنيابة تشكل لجنة للفحص

عينت مديرية أمن الجيزة خدمات أمنية بمحيط العقار المائل بمنطقة الهرم عقب قرار ديوان محافظة الجيزة بإخلائه.

وقررت النيابة تشكيل لجنة من اساتذة كلية الهندسة ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الجيزة لفحص العقار وبيان مدى تضرره وخطورته وتأثيره على العقارات المجاورة بعدما أبلغ عدد من قاطني 3 عقارات مجاورة للعقار المائل بحدوث تصدعات وشروخ بمنازلهم.

وكلفت النيابة اللجنة المشكلة بوضع تقرير حول مدي امكانية تنكيس العقار وترميمه او سيتم ازالته تماما.

وكانت أمرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإخلاء عقار مكون من ١٤طابق بشارع سليم بحي الهرم وترك السكان منقولاتهم داخل الشقق، وقال شهود العيان أن العقار تم بناءه في ٢٠١٣ واستغرقت عملية البناء قرابة شهرين فقط وبنى مالكه 14 طابق رغم ان التراخيص في تلك المنطقة تصدر ب 6 طوابق فقط.

البداية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بميل وتصدع عقار مكون من ١٤طابق بشارع سليم بحي الهرم ، علي الفور انتقل فريق من الإسكان والحي لمعاينة العقار، وبالفحص تبين تصدع العقار وصدر قرار بإخلاء العقار وتشميعه لحين تشكيل لجنة ثلاثية لمعاينة العقار.