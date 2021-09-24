العثور على ألعاب نارية محظورة داخل مخزن بالقاهرة.. شاهد

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط حائزى ومتاجرى الألعاب النارية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (تاجر - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة) بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى الإتجار بالألعاب النارية، متخذاً من مخزن ملكه كائن بدائرة القسم وكراً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن.

وعثر بداخله على (19كرتونة تحوى كمية من الألعاب النارية مختلفة الأحجام بإجمالى عدد 225,000 ألف صاروخ).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.