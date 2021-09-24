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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منة فضالي تخطف الأنظار بـ إطلالة جديدة لها.. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة منة فضالي، عدة صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت منة فضالى قائلة “  Happy Friday ”.

يذكر أن خضعت الفنانة منة فضالي  لعملية جراحية، لم تكشف عن تفاصيلها، حيث نشرت صورة لها من داخل المستشفى، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "عملية خفيفة ادعولي".


وكان آخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة، العمل عُرض رمضان الماضي 2021

 

 

الفنانة منة فضال الفنانة منه فضالى

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