كله كان برضاها.. التحريات تكشف إدعاء فتاة اغتصاب خطيبها لها بحلوان

أجرت النيابة العامة بحلوان تحقيقات موسعة في اتهام فتاة لخطيبها باغتصابها تحت تأثير المخدر وحملها منه حيث انكر المتهم خلال التحقيقات اغتصابه لخطيبته مؤكدا اقامته علاقة جنسية معها برضائها.

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة رضاء الفتاة عن علاقتها غير الشرعية مع خطيبها عقب خطبتهما بفترة قليلى حيث تردد عليها في منزل اسرتها عدة مرات على مدار قرابة 3 أشهر واقاما علاقة حميمية أدت لحملها وعندما طلبت منه اتمام زواجهما بسرعة قبل اكتشاف اسرتها حملها حاول التهرب منها فادعت اغتصابه لها.

وكانت البداية بورود بلاغ إلى قسم شرطة حلوان من عامل باكتشافه حمل ابنته 18 سنة، في الشهر السابع وأنه بمجرد مواجهتها أخبرته بتعرضها للاغتصاب على يد خطيبها تحت تأثير المواد المخدرة، مستغلا فرصة زيارتها له في منزله ووضع لها أقراص مخدرة في كوب العصير.

تمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم وبمواجهته أنكر تهمة الاغتصاب وقال إنه كان في علاقة مع خطيبته بالتراضي منذ عدة أشهر، وأن العلاقة استمرت 3 أشهر وكانت تحدث داخل منزل الفتاة وقت غياب الأسرة وأنها كانت تتصل به للحضور إليها عندما كانت تتأكد أنها بمفردها.

وأضاف خطيب الفتاة أمام المباحث، أن خطيبته ادعت واقعة اغتصابها وتخديرها لأنه كان يرغب في عدم إتمام تلك الزيجة لأنه خشي من تصرفات زوجته بسبب شكه في سلوكها لأنها لم تبد أي اعتراض عندما شرع في إقامة علاقة معها، لذلك فضل تركها، فادعت اغتصابه لها لعدم كشف رضاها عن علاقتهما أمام أسرتها.

وبإعادة استجواب فتاة حلوان ومواجهتها بأقوال خطيبها تراجعت عن أقوالها واتهامها بالاغتصاب، معترفة أنها كانت تخشى من رد فعل والدها الغاضب فاضطرت إلى اختلاق واقعة تخديرها واغتصابها، وعقب انتهاء من إثبات أقوال الفتاة وخطيبها أحيل المتهم إلى النيابة التي نسبت إليه تهمة هتك العرض وقررت حبسه 4 ايام على ذمة التحقيقات وأرسلت الفتاة إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها.