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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برنامج حياة كريمة يهدى ثلاجة وبوتاجاز ودواجن لـ السيدة نعيمة|فيديو

السيدة نعيمة
السيدة "نعيمة"

أهدى برنامج حياة كريمة، المذاع على قناة دى أم سى، أجهزة كهربائية ومشروع توريد فراخ للسيدة "نعيمة" مع توفير أعلافها، لتستطيع أن تنفق من خلالها على الأسرة، وسط سعادة من أهالى السيدة نعيمة.

وفاجأ برنامج حياة كريمة السيدة "نعيمة" بتسليمها "الأجهزة و الدواجن"، مع توفير أعلافها، وقاموا بشراء ثلاجة و بتوجاز.

وأكد ياسين الزغبى، مقدم برنامج حياة كريمة، أن هذه المساعدة جزء من المساعدات التي تقدمها مبادرة حياة كريمة للمواطنين الذين يعانون من ظروف صعبة لمساندتهم على تحمل أعباء الحياة.

واحتفل أهالي القرية، بالمساعدات التي قدمتها مبادرة حياة كريمة، في الوقت الذى أكدت فيه المبادرة، أن تلك المساعدات جاءت لأن السيدة امرأة مثابرة تتحمل مسئولية الأسرة وتحرص على تعليم أبنائها.

يعرض البرنامج حياة كريمة يوميا، والمبادرة ستجوب مصر بكل محافظتها، كى توزع على الناس طاقة حب، ومساعدتهم بمشروع صغير، فبعضهم ينتظر فرصة كى يحقق أمنياته.
 

 

 

 

اجهزة كهربائية فراخ حياة كريمة برنامج حياة كريمة ياسين الزغبي

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