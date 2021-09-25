عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تصل لمليون جنيه.. 5 أفعال تعرضك للغرامة بقانون عمليات الدم والبلازما

أموال
أموال

وضع القانون رقم 8 لسنة 2021، بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، عقوبات رادعة لمخالفي ضوابط تجميع  البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

 

عقوبة مخالفي تجميع البلازما

نصت المادة "21" من القانون على أن يعاقب بغرامة لا  تقل عن 100 ألف جنيه  ولا  تجاوز مليون جنيه كال من ارتكب أي من الأفعال الآتية:

 

1 -أدار مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام  هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

2 -أدار مركز تجميع بلازما  الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها  بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام  هذا القانون و لائحته  التنفيذية.

 

3 -صدر أو استورد  بلازما  الدم من متبرع بالمخالفة لأحكام  هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.

 

4 -كل  من حصل على دم أو بلازما  من متبرع غير لائق طبيا بالمخالفة لأحكام  هذا القانون و لائحته  التنفيذية.

 

5 -كل من خالف حكم المادتين " 15 ،16  " من هذا القانون.

 

ومع عدم الاخلال  بحقوق غير الحسن  النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة  مصادرة  الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع وتضاعف الغرامة في حالة العود.

بلازما قانون عمليات الدم تجميع البلازما قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما بلازما الدم

ترشيحاتنا

دعاء لإزالة الحزن والضيق والهم

مباراة الأهلي وانبي .. صافرة الحكم الدولي محمود البنا وش السعد

عمرها 8 سنوات.. حبس طالب تحرش بطفلة في باب الشعرية

الجمل الرابض يثير فضول السياح بالوادى الجديد.. ما قصته ؟.. فيديو وصور

قصة عشق زوجين .. جمعهما الحب 40 عاما وفرقتهما كورونا في ساعات

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمود سعد يعلن توقف برنامجه باب الخلق

حقيقة تأجيل الدراسة.. الصحة: تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بحوالي 1.6 مليون

استمراراً لإثارة الجدل.. احتفال غريب من رمضان صبحي خلال مباراة سموحة

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة إلى أولياء الأمور

وفاة مذيعة ماسبيرو عزة الحناوي .. وتشييع الجنازة من مسجد حسن الشربتلي

لا تنقر عيها.. رسالة احتيالية منتشرة على واتساب تخترق هاتفك في ثوانٍ

قصة عشق زوجين .. جمعهما الحب 40 عاما وفرقتهما كورونا في ساعات

كارثة على 20 مليون مواطن.. عباس شراقي يكشف آثار انهيار سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

من الكتابة والإموجيز.. أبل تصنع هواتف iPhone تكتشف معاناة مستخدميها من الاكتئاب

أثناء الرقص.. شاهد لحظة سقوط عروسان من فوق خشبة المسرح|فيديو

شاهد مجندات سعوديات بالزي العسكري في اليوم الوطني السعودي|فيديو

فيديو

محاولة فاشلة.. من هو عبدالباقي البكراوي قائد انقلاب السودان؟

فيديو جراف.. كيف خطف المتهم بمساعدة أصدقائه ابن عمته.. تفاصيل

لم تتمالك نفسها من البكاء .. نيللي كريم وصفت زواجها السابق بـ "11 سنة نكد"

اللحظات المرّة.. ياسمين عبدالعزيز تودّع غرفة المستشفي

المزيد

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ