يوسف أوباما يهنئ أشرف بن شرقي بعيد ميلاده

حرص يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تهنئة زميله أشرف بن شرقي، بعيد ميلاده الـ27، الموافق اليوم الجمعة 24 سبتمبر، حيث ولد في مدينة تازة المغربية، وبدأ حياته الكروية بفريق المغرب الفاسي.



ونشر يوسف أوباما عبر حسابه علي إنستجرام صورة له برفقة بن شرقي وكتب قائلا "عيد ميلاد سعيد".



فتحت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك باب التفاوض مع المغربي أشرف بن شرقي خلال الفترة الماضية لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.



وعقد أشرف بن شرقي، جلسة مع مسئولي الزمالك، اتفقوا خلالها على بعض تفاصيل العقد الجديد، دون الوصول لاتفاق نهائي بسبب قيمة الشرط الجزائي الذي طلب الدولي المغربي وضعه في العقد الجديد.