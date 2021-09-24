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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق حامد يحتفل بعيد ميلاد أشرف بن شرقي

طارق حامد وبن شرقي
طارق حامد وبن شرقي

حرص طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تهنئة زميله أشرف بن شرقي، بعيد ميلاده الـ27. الموافق اليوم الجمعة 24 سبتمبر، حيث ولد في مدينة تازة المغربية.

ونشر طارق حامد عبر حسابه علي إنستجرام صورة له برفقة بن شرقي وكتب قائلا "كل سنة وانت طيب يا حبيبي".

فتحت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك باب التفاوض مع المغربي أشرف بن شرقي خلال الفترة الماضية لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وعقد أشرف بن شرقي، جلسة مع مسؤولي الزمالك، اتفقوا خلالها على بعض تفاصيل العقد الجديد، دون الوصول لاتفاق نهائي بسبب قيمة الشرط الجزائي الذي طلب الدولي المغربي وضعه في العقد الجديد.

 

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طارق حامد عيد ميلاد تهنئة أشرف بن شرقي نادي الزمالك

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