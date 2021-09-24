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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

20 موقعا لتجميع قش الأرز وتحرير محاضر للمخالفين بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية برفع درجة الاستعداد بالمحافظة خلال الفترة من أول أغسطس وحتى نهاية نوفمبر 2021 .

 

وأضاف المحافظ أنه تزامناً مع  بدء موسم حصاد الأرز لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز، والإتجاه لتنفيذ  منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية والتى بدأتها وزارة البيئة منذ عام 2009 وحتى الآن قامت غرفة العمليات الفرعية التابعة لوزارة البيئة بالتنسيق مع محافظة الشرقية ومديرية الأمن ومديرية الزراعة والحماية المدنية بمعاينة وفتح عدد 20 موقع تجميع قش أرز مطابق لاشتراطات الحماية المدنية بمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الزراعة فضلاً  عن تأجير عدد 24 معدة (مكبس – جرار- لمامة – فرامة) والمملوكة لوزارة البيئة للسادة متعهدي جمع المخلفات الزراعية بإيجار رمزى دعما من وزارة البيئة.

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وفى نفس الإطار أشار الدكتور مجدى الحصرى مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بالشرقية أن  فريق عمل غرفة عمليات وزارة البيئة قام بتحرير 8 محاضر للحرق خلال شهر سبتمبر بنطاق المحافظة وسيتم تطبيق القانون  على المخالفين  بالحبس بمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه...طبقا للمادة رقم  (70) للقانون رقم 202 لسنة 2020، بالإضافة إلى تنفيذ عدد 206 أنشطة توعوية (ندوات وحملات توعية للمزارعين ) بالتنسيق مع مديرية الزراعة ومديرية الشباب والرياضة ومديرية الأوقاف والوحدات المحلية بهدف رفع الوعى البيئى لدى المزارعين والشباب بالأهمية الاقتصادية للمخلفات الزراعية عن طريق تدويرها بالكبس والفرم وإنشاء مشروعات تنموية للشباب في هذا المجال وإعلام المزارعين وغيرهم بأضرار الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

 

وفى سياق متصل أكد المحافظ أن الدولة تسعى جاهدة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية للمخلفات الزراعية باستخدام مختلف الآليات من توعية ودعم مشروعات تجميع وتدوير القش وتحويله لأعلاف وسماد عضوي، وذلك كنوع من المساعدة للفلاح في ظل الارتفاع الملحوظ لأسعار الأعلاف حيث تم تجميع  ما يقارب 7000 طن قش أرز للاستفادة منها حتى الآن.

الشرقية حماية الزراعة قش الأرز البيئة محافظ الشرقية محافظة الشرقية

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