فرصة لإصلاح الخلافات الأسرية.. ميجان وهاري يتطلعان إلى قضاء عطلة عيد الميلاد في بريطانيا

قالت خبيرة ملكية إن الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل يتطلعان إلى قضاء عطلة عيد الميلاد بالمملكة المتحدة مع طفليهما آرتشي وليليبيت.



وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فقد قالت الخبيرة الملكية كاتي نيكول، إن دوق ودوقة ساسكس ينظران إلى هذه المناسبة على أنها «فرصة لإصلاح الخلاف الأسري بينهما وبين العائلة المالكة».



وتابعت نيكول: «بالتأكيد ستكون الملكة سعيدة جداً بهذا الأمر، وكذلك الأمير تشارلز الذي يود أن يرى أحفاده».

وأشارت الخبيرة الملكية إلى أن الزوجين سيقيمان حينها في «فروغمور كوتاج»، مقر إقامتهما قبل مغادرتهما للمملكة.



وكانت المرة الأخيرة التي يحضر فيها هاري وميجان عيد الميلاد بالمملكة في عام 2018.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تُتاح فيها للملكة وأفراد العائلة المالكة فرصة مقابلة الطفلة ليليبيت، بعد ولادة ميغان لها في يونيو.



وقبل أسبوع، أكد الخبير الملكي نيك بولين، أن الأمير تشارلز يرغب بشدة في رؤية ليليبيت، مضيفاً أن «التوترات في العائلة المالكة تركت الأمير تشارلز «حزيناً جداً»؛ الأمر الذي جعله يشعر برغبة شديدة في لقاء حفيدته الصغرى».



وأضاف بولين: «الأمير تشارلز يريد أن تجتمع عائلته من جديد، وأن يلتقي الجميع بعضهم ببعض، حيث يمكن أن يصرف عنه ذلك الكثير من حزنه».



إلا أن بولين استبعد حضور هاري وأسرته إلى المملكة المتحدة في أي وقت قريب، مشيراً إلى أن أقرب فرصة هي اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية (الذكرى السبعون لحكمها)، والذي سيقام في مطلع يوليو من العام المقبل.

وتنحى هاري البالغ من العمر36 عاماً وزوجته ميجان ماركل البالغة من العمر 39 عاماً عن واجباتهما الملكية العام الماضي وانتقلا للعيش في كاليفورنيا.



وتوترت علاقة الزوجين بالعائلة المالكة بشكل كبير في الفترة الأخيرة، بعد تصريحات هاري وميجان المثيرة للجدل خلال المقابلة التي أجرتها الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري معهما في مارس الماضي، حيث قال هاري خلالها إن والده وشقيقه «أسيران» للنظام، كما صرّح بأنه «شعر بالخذلان من جهة والده»، الذي توقف عن الرد على اتصالاته، وأوقف الدعم المالي له عندما سافر هو وزوجته إلى الولايات المتحدة الأميركية.



كما قالت ميجان خلال المقابلة إن العائلة المالكة رفضت تقديم مساعدة نفسية لها بعدما راودتها فكرة الانتحار، وكشفت هي وهاري محادثة أعربت فيها جهة لم يسمياها في العائلة الملكية عن «قلق» إزاء لون بشرة ابنهما آرتشي خلال حمل ميجان به.