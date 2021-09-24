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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان توضح الأوراق المطلوبة للتسكين بالمدن الجامعية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان استعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب القدامى و الجدد وسط إجراءات احترازية من كورونا حرصا على سلامة الطلاب.


أشارت إدارة المدن الجامعية بحلوان إلى تجهيزها المدن على أعلى مستوى و توفير كافة سبل الراحة للطلاب لتوفير مناخ تعليمي ممتاز.

 

أوضحت إدارة المدن الجامعية بحلوان أن الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية هى :


- عدد (2) صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر.

-عدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب.

-عدد(2) من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات.

-بحث اجتماعى للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها.

-على الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق.  

-على الطالب المستجد ارفاق صورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل.

-عدد (12) صورة شخصية للطالب.

-إيصال سداد مصروفات الكلية للطلاب القدامى.

-صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة.

-استمارة الكشف الطبى للطلاب القدامى.

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وأعلنت الإدارة الطبية لجامعة حلوان أن مخطط الجامعة يستهدف إجمالا تطعيم ٣٥ الف طالب وطالبة والعاملين وأعضاء هيئة التدريس خلال الفترة الأولى على أن يتم استهداف تطعيم كافة المنتسبين لجامعة حلوان خلال الفترة القادمة .

 

أوضحت الإدارة الطبية لجامعة حلوان انه تم وضع جدول لمواعيد  تطعيم طلاب الجامعة حيث يتم   تطعيم الطالبات أيام الأحد والثلاثاء والخميس، والطلبة الذكور أيام الاثنين والأربعاء.


وأشارت الإدارة الطبية لجامعة حلوان إلى أن الأعداد المستهدفة يوميا تقدر بـ ١٥٠٠ من طلاب السنوات المتكررة، و٥٠٠ للطلاب الجدد يوميا ويتزايد المستهدف كل أسبوع.


وتوفر الجامعة مجموعة من الأماكن والنقاط المخصصة للتطعيم منها الموجودة بالقطاع الخارجي في كلية التربية الموسيقية، الفنون التطبيقية، وكلية هندسة المطرية، أما في الحرم الجامعي يوجد مبنى ٣ ومبنى ٥، وكذلك مستشفى الطلبة.  

المدن الجامعية جامعة حلوان الكشف الطبي الأوراق المطلوبة مكتب التنسيق

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