أبحاث الذكاء الاصطناعي| ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان.. غدا

ينظم مركز دعم البحث العلمي بـ جامعة حلوان، ورشة عمل بعنوان «أبحاث الذكاء الاصطناعي نحو مستقبل أفضل»، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

وحدد مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، موعد الورشة حيث تقام اليوم السبت الموافق 25 سبتمبر 2021، فى تمام الساعة 07:00 مساءً.

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن عقد هذه الورش يأتى تأكيدا على الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به الجامعة فى النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته، والعمل على تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمى حتى توفر مخرجاته حلولاً واقعية للمشاكل التي يواجهها المجتمع.

ويحاضر فى ورشة العمل، أحمد الجارحي أستاذ هندسة التحكم بكلية الهندسة - جامعة حلوان



خلال ورشة العمل تتم مناقشة المواضيع الآتية:

١- مفهوم الذكاء الاصطناعي.

٢- خصائص المنظومات الذكية.

٣- تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

٤- الأبحاث المرتبطة بالمنظومات الذكية.

أوضح الدكتور محمد القصاص أن وحدة دعم البحث العلمي تساهم من خلال مجموعة ورش العمل الافتراضية التي تنفذها فى دعم منظومة البحث العلمى، والإبداع والابتكار لتطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية.



وتهدف الورشة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و للباحثين بالكليات العملية والنظرية وهي مخصصة للباحثين للمهتمين بالبحث العلمي والذكاء الاصطناعي.

فيما تهدف برامج المركز إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

وتقام الورشة بنظام التعليم عن بعد (أون لاين) عبر تطبيق "zoom"، من خلال هذا الرابط:

https://us02web.zoom.us/j/82584328275?pwd=OFlZL2E0T0hYdWFqSDJIRjVRbHhiQT09

Meeting ID: 825 8432 8275

Passcode: 973103