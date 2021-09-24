رئيس البنك الزراعي: تركيب 800 ماكينة صراف آلي خلال 3 أشهر

قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، إن مصرفه شارك في العديد من المشروعات القومية ، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 10 مليار جنيه في مشروع البتلو بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون مع البنك الأهلي المصري والبنك المركزي ووزارة الزراعة بفائدة 5%، بالإضافة إلى قرض باب رزق بفائدة 3% على مدار 3 شهور، وبفائدة 6% على مدار عام.



وأضاف علاء فاروق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تم عقد عدة مؤتمرات في جميع محافظات الجمهورية، للتوعية بأهمية التنمية الريفية، لافتا أنه تم تركيب 800 ماكينة صراف آلي خلال الثلاثة أشهر الماضية في جميع محافظات الجمهورية.



وتابع رئيس البنك الزراعي، جاري تطوير750 فرع وتم استلام 100 فرع وخلال الشهرين القادمين سيتم الانتهاء من 250 فرع جديد، وخلال بداية العام الجديد سيتم الانتهاء من باقي الفروع، مؤكدا على أهمية مشاركة مصرفه في مبادرة إحلال المركبات من أجل توفير استهلاك الوقد "البنزين والسولار".



