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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجمات خضعن لعمليات تجميل ... دنيا بطمة الأحدث ... حورية فرغلي تثير دهشة الجماهير ... وهنا الزاهد مفاجأة

دنيا بطمة
دنيا بطمة

حالة كبيرة من الجدل أثارتها عدد من النجمات بين الحين والآخر بعد ظهورهن بشكل مختلف عن الذي اعتاده الجمهور عليهن، فتبين فيما بعد خضوعهن لعمليات التجميل، آخرهن دنيا بطمة ، مايا دياب ، ويرصد صدى البلد في التقرير التالي عدد من النجمات اللاتي خضعت لعمليات تجميل . 

 

دنيا بطمة 

أثارت الفنانة دنيا بطمة؛ الجدل خلال الفترة الماضية من خلال ظهورها بملامح مختلفة وهو ما فسره الجمهور بالخضوع لعمليات تجميل الكثيرة.

وتعتمد الفنانة دنيا بطمة ؛ على الظهور بإطلالات جريئة ومثيرة عرضها البعض منها للانتقاد من جانب متابعيها وجمهورها.

 

مايا دياب

أثارت الفنانة مايا دياب، جدلاً واسعاً - قبل أيام - بعد ظهورها الأخير بشكل مختلف على ستورى صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام”.

وظهرت مايا دياب بملامح مختلفة، صدمت الجمهور بتغير شكلها، لافتين إلى أنّ إجراء عمليات التجميل غيرت ملامحها تماما.

 

رانيا يوسف

لم تخف الفنانة "رانيا يوسف" أنباء خضوعها لعملية تجميل وصرحت فى أكثر من لقاء تليفزيونى أنها أجريت عملية لتصحيح الأنف وأخرى لشفط الدهون من البطن وهذا ما احترمه الجمهور كثيرا.

 

هنا الزاهد 

واعترفت هنا الزاهد بأنها خضعت لعملية تجميل وحيدة وهي في الانف، وقررت مؤخرا ازالة رسومات التاتو في جسدها بعد وفاة احد المقربين لها. 

 

غادة عبد الرازق 

وفى أحد البرامج التليفزيونية أكدت الفنانة "غادة عبد الرازق" على إجرائها لعملية تصحيح الأنف، مشيرة إلى أن بعض أصدقائها نصحوها بأن لا تعترف بمثل هذه العمليات مستنكرة ذلك ومعتبرة أنه لا يوجد عيب أو خطأ فى إجراء العمليات التجميلية يجب أن تخفيه.

 

نانسى عجرم

أما الفنانة نانسى عجرم فكانت الأجرأ على الإطلاق حيث اعترفت بخضوعها لنحو 6 عمليات تجميل، كان على رأسها تصغير الأنف وشفط الدهون وتكبير الثدى، وحقن الشفاه والوجنتين.

 

عائشة الكيلانى

تغيرت الفنانة عائشة الكيلانى كثيراً وانتشرت صوراً لها على مواقع التواصل الاجتماعى، تبرز الفرق الكبير بين شكلها فى الماضي والحاضر، لكنها بكل جرأة ظهرت واعترفت بإجرائها أكثر من عملية تجميل فى وجهها وأسنانها، مؤكدة أن كل النساء تبحث عن الشكل الأفضل.

 

أنغام 

ظهرت الفنانة انغام في اول اطلالة لها عندما غنت اغنية في عيد الام، وهي بطلة مغايرة لها تمام فقد كانت اسنانها تبدو غير منتظمة، ما جعل من إطلالتها تظهرها كطفلة بريئة ما زالت تقوم بتغيير أسنانها الاساسية، لتختفي انغام من المشهد بعض الوقت وتعود مرة أخري ولكن بطلة مختلفة وابتسامة ساحرة فقد أجريت عملية زرع جديدة لاسنانها.


أحلام

هي مطربة الامراء والملوك، اشتهرت في الأوساط الخليجية برخامة صوتها وعذوبته.. ولكنها مع هذه الموهبة بدت في أول ظهور لها بطلة بعيدة عن التألق، لتعيد حساباتها فورا وتتحسّس خطاها وتدرك اهمية التعديل من طلتها وتلجأ لعمليات التجميل والتي زادتها جمالاً وتألقا وتنتشر احلام بهذه الطلة الجديدة والتي حرصت معها علي مسايرة أحدث وآخر صيحات الموضة العالمية لتحصل بعد ذلك علي لقب (الملكة ) كما تحب ان توصف به.


أصالة 

ظلت أصالة فترة محتفظة بشكلها وطلتها ذات الجمال الهادئ فكانت تعتمد في شهرتها علي جمال صوتها وقوته، ولكنها فجأة قررت ان تعيد حساباتها وتلجأ ايضا لعمليات التجميل والتي كان لها اثر كبير في تغيير شكلها فكانت تبدو لاول وهلة انسانة اخري لولا نبرات صوتها المميزة الخاصة بها .ومع مرور الوقت اعتاد الجمهور علي طلتها واصبحت طلة مميزة تتألق بها أصالة يوماً بعد يوم من خلال الاضافات الخاصة بالماكياج والأكسسوارات.

 

حورية فرغلي 

صرحت الفنانة حورية فرغلي بانها قامت بالفعل بإجراء عملية تجميل في انفها وذلك بعد تعرضها لحادث ووقوعها من فوق حصانها والذي ادي الي كسر عظمة الانف وحتي ترضي جمهورها لم تنكر فرغلي اللجوء لهذه العمليات الا انه وبعد عودتها وظهورها بالطلة الجديدة اندهش الجمهور من تغيير طلتها بشكل غير مريح وغير مناسب لانوثتها وجمالها السابق وطالبها جمهورها بضرورة تعديل هذه العيوب التي لحقت بها والتي أثرت علي طريقة كلامها ومخارج الفاظها.


رولا سعد 

لم تكن رولا سعد بهذا الجمال في بدايتها، حيث لجأت الي عمليات التجميل كي تعود مرة اخرى للظهور ولكن بطلة مختلفة كلها سحر وتألق وأنوثة.

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