موقف إنساني من رئيس جامعة الاسكندرية مع طالبة الـ99.15%| ماذا حدث؟

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الاسكندرية، أنه تواصل مع الطالبة ياسمين يوسف، الحاصلة على مجموع 99.15% فى الثانوية العامة العام الماضي، والتحقت بكلية الطب جامعة الإسكندرية، وتواجه ظروف إجتماعية، قد تعوقها عن استكمال دراستها.

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وقال رئيس جامعة الإسكندرية إنه سيستقبلها بمكتبه يوم الأحد 26 سبتمبر، مؤكداً أن الجامعة ستقوم بتوفير كل الدعم المادي والمعنوي لها لإستكمال دراستها وتفوقها.

وأكد قنصوة أن جامعة الإسكندرية فى إطار رسالتها المنوطة بها كجامعة حكومية تعى مسئوليتها المجتمعية، فإنها حريصة على توفير الدعم اللازم لكل أبنائها والمتفوقين منهم خاصة في حال واجهتم أي ظروف اجتماعية قد تعوق مسيرتهم التعليمية.