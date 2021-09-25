شاهد مجندات سعوديات بالزي العسكري في اليوم الوطني السعودي|فيديو

تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي الـ 91، فكما توحدت المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، فقد وحد زيها العسكري بين النساء والرجال خلال العرض الاحتفالي في واجهة الرياض.

صور مقطع فيديو لحظة مشاركة مجندات سعوديات يرتدين الزي العسكري لقطاعات وزارة الداخلية في احتفالات اليوم الوطني الـ91 لتوحيد المملكة العربية السعودية.



تحت شعار "هي لنا دار"، قدمت الهيئة العامة للترفيه برامج وفعاليات ضخمة للاحتفال باليوم الوطني السعودي، الذي أقيم في واجهة الرياض.

تضمنت الاحتفالات مشاركة المجندات السعوديات في العرض العسكري لقطاعات وزارة الداخلية السعودية.

بالإضافة إلى الحفلات الغنائية وتطاير الألعاب النارية في السماء، فضلا عن العروض الجوية والبحرية المبهرة.