مدرب سموحة: ضربة جزاء بيراميدز وهمية وأين الـ var بمباريات الكأس

أكد أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة أن أبرز أسباب الخسارة أمام فريق بيراميدز والخروج من بطولة كأس مصر عدم توفير الوقت الكافي من أجل تحقيق التجانس بين لاعبي الفريق السكندرى.

كان فريق بيراميدز تغلب على نظيره فريق سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف ليودع الفريق السكندري بطولة كأس مصر.

قال أحمد سامى فى تصريحات تليفزيونية: تم التعاقد مع البعض من لاعبي فريق سموحة منذ 5 أو 6 أيام فقط وعلى النقيض يتمتع المنافس بالإستقرار وتجانس لاعبيه منذ موسمين.

وعن التحكيم قال أحمد سامى: لا توجد عدالة تحكيمية في مباراة بيراميدز وتم احتساب ضربة جزاء وهمية للمنافس.

وتساءل أحمد سامي مدرب سموحة: أين تقنية الـ var في بطولة كأس مصر رغم المبالغ المالية الكبيرة لدى خزينة اتحاد الكرة مشددا على أنه يرفض فكرة العقود الكبيرة لدى اللاعبين صغار السن.

إحتفال غريب

وواصل رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، طريقته المثيرة في المباريات، واحتفاله بعد هدفه في المباراة التي أقيمت أمام سموحة وانتهت بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

احتفل رمضان صبحي بهدفه في شباك سموحة بخلع القميص وأداء حركة غير مفهومة أثارت جدلا وضجة قوية عقب انتهاء المباراة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بطولة كأس مصر عقب الهزيمة التي تلقاها أمام منافسه بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الخميس ضمن منافسات الدور الـ16 من بطولة كأس مصر.

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي سموحة حتى تمكن لاعبو بيراميدز من العودة للمباراة وإحراز هدف التقدم في الدقيقة 44 عن طريق فخر الدين بن يوسف من خلال تمريرة رائعة من عبد الله السعيد لتصل لفخر الدين بن يوسف في انفراد تام بالمرمى ليتمكن من تسجيلها وتسكن الشباك.

وتمكن عبد الله السعيد من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 47 من خلال ركلة حرة لصالح فريق بيراميدز بالقرب من منطقة الجزاء نفذها عبد الله السعيد عن طريق تسديدة رائعة مرت من الحائط البشري لتسكن يمين الهاني سليمان حارس المرمى.

وأحرز عبد الكبير الوادي الهدف الأول في الدقيقة 70 من خلال تمريرة من اليا سيلا لاعب فريق سموحة إلى عبد الكبير الوادي المتمركز يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية سكنت يسار المرمى.

وفي الدقيقة 94 أحرزه رمضان صبحي الهدف الثالث في شباك نادي سموحة من خلال ركلة جزاء ليقضي على آمال الموج الأزرق .

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تحت قيادة إيهاب جلال إلي دور الـ 8 لبطولة كأس مصر.



