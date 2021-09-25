أم تستغيث لعلاج ابنها من ضمور العضلات دوشين علي نفقة الدولة

استغاثت والدة الطفل يحيي في رسالة لخدمة القرّاء “ بين الناس ” التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بـ الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج ابنها المصاب بمرض نادر يدعي ضمور العضلات دوشين علي نفقة الدولة .



وقالت في رسالتها: يحيى محمد يحيى فرج عمره ١١ سنه من العجيزى فى #طنطا ، مصاب بمرض نادر اسمه ضمور العضلات دوشين، وهو نوع من أنواع ضمور العضلات وأخطرها .



وتابعت: يحيي يحتاج للعلاج على نفقة الدوله لان علاجه غالى جدا و مستورد مش موجود فى مصر ، حيث ان علاجه يتخطي الثلاث مليون جنيه ووالدة لا يستطيع التكفل بمصاريفة.

واستكملت :اعتبره ابنك انا مش هطلب حاجة غير اننا كلنا نساعد يحيي ممكن تقول انا اقدر اعمل ايه والمبلغ كبير هقولك لازم تعمل الا عليك ،لو كل واحد شارك صوته هيوصل للمسئولين.

للتواصل مع والد يحيي 01227747071

01226676264

01026955035



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



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