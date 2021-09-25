يورجن كلوب : محمد صلاح آلة تهديفية وأرقامه جنونية

قال يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي إن النجم المصري محمد صلاح من أفضل اللاعبين على المستوى التهديفي، ومن أفضل من تعامل معهم على الإطلاق.



وأضاف كلوب، في تصريحات أوردتها شبكة (ليفربول إيكو) الإنجليزية، إن صلاح آلة تهديفية، ويتعامل باحترافية منقطعة النظير، حيث يفعل كل شيء ليظل على مستواه المعهود.



وأشار إلى أن صلاح يقاتل من أجل تسجيل الأهداف، والأرقام التي حققها جنونية، ولم أتوقع أن يصل إلى هذه المعدلات التي فاجأتني.



وأكد أن صلاح تطور بشكل كبير منذ وصوله إلى ليفربول، وساعدنا في لعب كرة قدم جيدة وساهم في تطوير أداء الفريق ككل.