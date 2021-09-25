سائق يدفع 70 ألف جنيه للسفر إلى إيطاليا والأمن يرحله لمصر.. نبيل يروي رحلته عبر الصحراء

«أهلي غلابه وظروفي صعبة، وكان حلمي اسافر ايطاليا علشان اشتغل واجهز نفسي وأساعد اخواتي في المصاريف، وانا قاعد على القهوة سمعت ان في واحدة اسمها الحاجة عزة بتاخد 70 ألف جنيه مقابل مساعدة الشباب على السفر،بس مكنتش اعرف اني هسافر عن طريق الهجرة غير شرعية ».. تلك كانت بداية أقوال نبيل عبدالحميد،٣١ عاما سائق من الشرقية،أحد ضحايا الهجرة غير شرعية إلى دولة إيطاليا عبر الدروب الجبلية والمدقات الصحراوية.

وقال نبيل عبدالحميد أحد ضحايا الهجرة غير الشرعية ،:"اللي حصل ان انا كنت عايز اسافر ايطاليا علشان اشتغل وفي الفترة الاخيرة ، سمعت ان في واحدة بلدياتي اسمها الحاجة عزة بتسفر الناس بمقابل مبالغ مالية، سرعان ما توصلت إليها وبعدها وصلتني بناس في السلوم معرفش بياناتهم ايه ، واول ماوصلت السلوم خدوني بعربيات الي خارج مصر عن طريق الصحراء متجهاً الي ليبيا وكان متفقين معايا انه اول ما اوصل ليبيا هيقابلني ناس ليبيين يسفروني إيطاليا وكان الاتفاق ان اول ما اوصل ليبيا ادفع مبلغ مالي قدرة 70 ألف جنيه .

وعن كيفية ضبطه وترحيله الي مصر قال، انه اثناء وصوله الى ليبيا تم ضبطه بمعرفة السلطات الليبية ، وتم ترحيله الي ميناء القاهرة الجوي وعند وصوله تم ترحيله علي نيابة النزهة للتحقيق معه .

واوضح، في تحقيقات النيابة العامة انه تم الاتفاق على الخروج الي ليبيا عبر الصحراء وكان ذلك في غضون عام 2020 بمحافظة الشرقية بلبيس وتم ترحيلي الي ميناء القاهرة الجوي يوم الاحد 18 يوليو 2021.

وجاءت أقواله فى تحقيقات النيابة العامة :

س..ما هي وجهتك في السفر تحديداً

ج.. انا طلعت على ليبيا وبعدها كنت هسافر ايطاليا

س.. كيف تمكنت من الوصول الي دولة ليبيا

ج.. عن طريق الخروج عبر الصحراء

س..ما هو مضمون الاتفاق الذي تم فيما لينك وبين المتهمه عزة

ج.. انا اديتها 35 الف جنية وهي ادتني ارقام ناس اقابلهم في السلوم هيسفروني واول ما اوصل ليبيا ادفع 35 الف جنية للناس هناك.

س.. ما الذي دعاك للسفر

ج.. عشان اشتغل وظروفي صعبة واهلي غلابة، وانا مكنتش مسافر هجرة غير شرعية ومعرفش يعني ايه هجرة غير شرعية، وبعد كده انا كنت مسافر بإرادتي وانا اللي كنت عايز اسافر .

وكانت وجهت النيابة العامة لـ 8 متهمين تهمة تكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في استقطاب الشباب راغبي السفر الي دولة إيطاليا بحثاً عن فرصة عمل وذلك عبورا بدولة ليبيا بطريقة غير شرعية عبر الدروب الجبلية والمدقات الصحراوية ومنها بحرا عبر البحر الأبيض المتوسط الي دولة إيطاليا مستخدمين مراكب معدة للصيد وغير آمنة لنقل الأشخاص معرضين حياة المهاجرين لأخطار الغرق وذلك مقابل مبالغ مالية.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين اتفقوا مع باقي التشكيل العصابي لاستغلال المواطنين للسفر الي دولة ليبيا عبر الحدود ومن ثم الانتقال إلى إيطاليا مقابل مبالغ مالية، وتبين أن ربة منزل تدعي الحاجة عزيزة وشهرتها عزة، اشتركت مع آخرين على تهريب المهاجرين إلي دولة ليبيا ومن ثم الانتقال إلى إيطاليا .

وكشفت التحقيقات، أن المتهم الأول يعمل مدير مكتب سفريات بدمياط، حيث اتفق مع المتهم الثاني عابر ع والثالثة عزيزه وشهرتها عزة في تسهيل عملية تهريب المهاجرين للخارج مقابل تقسيم الأموال فيما بينهم.

وأوضحت التحقيقات، ان المتهمين اتخذوا أساليب مبتكرة والعديد من الوسائل والطرق الاحتيالية في مزاولة نشاطهم الإجرامي في مجال تهريب البشر الي الخارج بهدف تحقيق مكاسب مالية دون الأخذ في الاعتبار لما قي يتعرض له ضحاياهم من المهاجرين غير الشرعيين .

وكان صدى البلد انفرد بنشر أقوال الرائد حازم ابو السعد رئيس قسم الهجرة غير الشرعية ، الذي أكد أن المتهمين يقومون بتهريب المهاجرين من مصر عن طريق السلوم ومن السلوم الي دولة ليبيا ومن ثم إلي إيطاليا .

وأوضح رئيس قسم الهجرة غير الشرعية ، ان القائمين علي تشكيل تلك الجماعة هم كل من اسلام م . ع، وايمن محمد ع، وهاني عيد ج. وحسني ع ج، وعزيزه شوقي عبد العزيز وشهرتها الحجة عزه آخرين بتكوين جماعه اجراميه منظمة تخصصت في استقطاب الشباب راغبي السفر الي ايطاليا بطرق غير شرعية للعمل وذلك عبور بليبيا بطرق غير شرعية عن طريق الصحراء والطرق والمدقات والدروب الجبلية ومنها بحرا عبر البحر الابيض مستخدمين مراكب للصيد غير آمنة لنقل الأشخاص معرضين حياتهم للغرق والفقد مقابل مبالغ مالية يتم توزيعها علي افراد الجماعة .

وأكد أن المتهمين مشهورين بموضوع الهجرة غير الشرعية وكانوا معتمدين علي سمعتهم في تسهيل السفر للشباب مقابل مبالغ مالية.

وأشار رئيس قسم الهجرة غير الشرعية، أمام جهات التحقيق بنيابة النزهة، أن من ضمن البلاد التي تخصصت تلك الجماعة في تهريب المهاجرين اليها هي إيطاليا، مشيراً إلى أن سفر المهاجرين لم يتم بصورة مباشرة ولكن كان عن طريق السفر الي دولة ليبيا ومن ثم إلى إيطاليا.