عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدام قوي بين إنتر ميلان وأتلانتا في الدوري الإيطالي.. اليوم

فريق إنتر ميلان
فريق إنتر ميلان

يستضيف فريق إنتر ميلان، نظيره أتلانتا، اليوم السبت، في تمام السادسة مساءً، على ملعب جيبوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق إنتر ميلان بقيادة مدربه سيموني إنزاجي، لمواصلة انتصاراته في مسابقة الدوري الإيطالي، بتخطي عقبة أتلانتا في مباراة اليوم، وإشعال المنافسة على اللقب.

وخاض إنتر ميلان 5 مباريات في مسابقة الدوري الإيطالي، فاز في 4 مواجهات، وتعادل في لقاء وحيد.

في المقابل، يطمح فريق أتلانتا في خطف الثلاث نقاط من إنتر ميلان، لاقتحام المربع الذهبي.

وحقق أتلانتا الفوز في 3 مباريات في مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم، بينما تعادل في لقاء، وخسر آخر.

يذكر أن آخر مباراة جمعت إنتر ميلان وأتلانتا، كانت في الدور الثاني من مسابقة الدوري الإيطالي، الموسم الماضي، وانتهت بفوز الأفاعي، بهدف دون رد.

ترتيب إنتر ميلان وأتلانتا في الدوري الإيطالي:

يحتل إنتر ميلان وصافة ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، خلف نابولي متصدر الترتيب بـ 15 نقطة، بينما يتواجد أتلانتا في المركز الخامس بـ  10 نقاط.

إنتر ميلان أتلانتا الدوري الايطالي إنتر ميلان ضد أتلانتا فريق إنتر ميلان

ترشيحاتنا

انفوجراف.. حصاد 10 أيام من الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

العراق.. زلزال بقوة 4.3 يضرب غرب الموصل

تشاد تخطط لمضاعفة حجم جيشها.. ما الأمر؟

الرى: تنفيذ 3 قناطر للإستفادة من مياه مصرف بحر البقر

بعد 16عاما.. لماذا يهدد رحيل ميركل عن السلطة في ألمانيا مصير أوروبا بالكامل؟

إحالة رئيس وحدة الرصد البيئي بحى دار السلام وآخر للجنايات لاتهامهما بتلقي رشاوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمود سعد يعلن توقف برنامجه باب الخلق

استمراراً لإثارة الجدل.. احتفال غريب من رمضان صبحي خلال مباراة سموحة

المالية: أرباح "البلوجرز – اليوتيوبرز" ستخضع للضرائب

حقيقة تأجيل الدراسة.. الصحة: تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بحوالي 1.6 مليون

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة من العسل الاسود؟

أمطار غزيرة ومتوسطة..الأرصاد الجوية تكشف عن طقس الأيام القادمة

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة إلى أولياء الأمور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

من الكتابة والإموجيز.. أبل تصنع هواتف iPhone تكتشف معاناة مستخدميها من الاكتئاب

أثناء الرقص.. شاهد لحظة سقوط عروسان من فوق خشبة المسرح|فيديو

شاهد مجندات سعوديات بالزي العسكري في اليوم الوطني السعودي|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. ما حقيقة صور كتاب أحياء الثانوية العامة المنتشرة على فيسبوك

محاولة فاشلة.. من هو عبدالباقي البكراوي قائد انقلاب السودان؟

فيديو جراف.. كيف خطف المتهم بمساعدة أصدقائه ابن عمته.. تفاصيل

لم تتمالك نفسها من البكاء .. نيللي كريم وصفت زواجها السابق بـ "11 سنة نكد"

المزيد

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ