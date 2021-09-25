صدام قوي بين إنتر ميلان وأتلانتا في الدوري الإيطالي.. اليوم

يستضيف فريق إنتر ميلان، نظيره أتلانتا، اليوم السبت، في تمام السادسة مساءً، على ملعب جيبوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق إنتر ميلان بقيادة مدربه سيموني إنزاجي، لمواصلة انتصاراته في مسابقة الدوري الإيطالي، بتخطي عقبة أتلانتا في مباراة اليوم، وإشعال المنافسة على اللقب.

وخاض إنتر ميلان 5 مباريات في مسابقة الدوري الإيطالي، فاز في 4 مواجهات، وتعادل في لقاء وحيد.

في المقابل، يطمح فريق أتلانتا في خطف الثلاث نقاط من إنتر ميلان، لاقتحام المربع الذهبي.

وحقق أتلانتا الفوز في 3 مباريات في مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم، بينما تعادل في لقاء، وخسر آخر.

يذكر أن آخر مباراة جمعت إنتر ميلان وأتلانتا، كانت في الدور الثاني من مسابقة الدوري الإيطالي، الموسم الماضي، وانتهت بفوز الأفاعي، بهدف دون رد.

ترتيب إنتر ميلان وأتلانتا في الدوري الإيطالي:

يحتل إنتر ميلان وصافة ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، خلف نابولي متصدر الترتيب بـ 15 نقطة، بينما يتواجد أتلانتا في المركز الخامس بـ 10 نقاط.