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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الرى: تنفيذ 3 قناطر للإستفادة من مياه مصرف بحر البقر

صدى البلد

يواصل قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الموارد المائية والرى، تنفيذ العديد من المشروعات وأعمال الصيانة والدراسات الفنية، بهدف تحديث وتأهيل وصيانة كافة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية.

 

-  قطاع الخزانات ينفذ العديد من المشروعات وأعمال الصيانة والدراسات

 

وصرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن مشروع انشاء قناطر ديروط الجديدة يُعد أحد المشروعات الهامة فى مجال تأهيل منشآت الرى الكبرى ، حيث تعد مجموعة قناطر ديروط من أقدم المنشآت المائية في مصر حيث تم انشاؤها منذ ١٤٩ عاماً ، وتهدف لتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات ٧ ترع فرعية تغذيها المجموعة ، وتخدم زمام مساحته حوالي ١.٥٠ مليون فدان فى خمسة محافظات هى (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة) .

 

ويأتى هذا المشروع إستكمالاً للقناطر التى سبق تنفيذها على بحر يوسف خلال السنوات الماضية وهى قناطر (اللاهون – حسن واصف – الجيزة – مازورة – ساقولا – منشأة الذهب) ، وقد تم تلقي العروض الفنية والمالية للمناقصة العامة العالمية التى سبق طرحها بتاريخ ٨ ديسمبر الماضي ، وتم فتح المظاريف الفنية والمالية ، والانتهاء من أعمال البت الفنى والمالى ، وتم بدء التفاوض مع الشركات المنفذة.

 

كما يقوم القطاع بتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر الرئيسية والاهوسة الملاحية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكافة عناصرها (بوابات – اوناش – جنازير – اجهزة تشغيل – التصوير أسفل المياه – الجسات داخل وخارج المنشآ – اعمال الحقن - الترميم).

 

وفي إطار تنفيذ مشروع الإستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بتصرف حوالى ٥.٦٠ مليون م٣/يوم بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي .. يقوم قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بالإشراف على تصميم وتنفيذ عدد (٣) قناطر هى (قنطرة الحجز الرئيسية على مصرف بحر البقر - قنطرة الفم على المسار الجديد - قنطرة الحجز ومنشأ السقوط على المسار الجديد).

 

كما قام القطاع بتنفيذ عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقى بقناطر اسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل والذى تم افتتاحه فى شهر مايو الماضى ، والذى يعد من أهم الأهوسة الملاحية علي نهر النيل حيث تمر منه السفن السياحية المتنقلة بين الأقصر وأسوان بخلاف الملاحة النهرية المعتادة ، وقد أدت أعمال التحديث لخفض زمن الملء والتفريغ ليصبح ١٥ دقيقة بدلاً من ٢٢ دقيقة قبل عملية التأهيل ، وهو ما ينعكس إيجابياً على تنشيط الحركة السياحية بالمنطقة.

 

كما يتم تنفيذ عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط بحيث تصبح ملائمة لظروف التشغيل وظروف البيئة الحالية المحيطة بالموقع ، حيث يتم تنفيذ أعمال ترميم وصيانه ومراشمة للبوابات بعد تجفيف الفتحات وعمل الصيانة اللازمة للمحول والمولد الكهربائي.

 

بالإضافة لتنفيذ عملية تدعيم وتأهيل عدد (٢٥) فتحة بالبر الأيمن لقناطر زفتى ك ١٠٤٦ على نهر النيل فرع دمياط وتدعيم البغال وإعادة تأهيل المبانى وصيانة البوابات وعمل مشاية جديدة بالخلف وتدعيم مشاية الأمام وعمل أسفلت جديد لكوبرى القنطرة وتدعيم وتجديد الهدار خلف قناطر زفتى ، بالإضافة لتدعيم هويس وقنطرة فم المنصورية وقنطرة عمر بك.

 

كما يقوم القطاع حالياً بإجراء العديد من الدراسات مثل (دراسة تأهيل الكوبري "الخرساني الثابت والمعدني المتحرك" أعلى سد ومفيض دمياط - دراسة تقييم الحالة الإنشائية لقنطرة فم بحر مويس بالبر الأيمن بالرياح التوفيقى كيلو ٣٥.٠٠  - أعمال جسات ورفع مساحي وجس صوتي للعديد من القناطر).

الخزانات القناطر وزارة الموارد المائية الري منشآت الري

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