عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الوادي الجديد: 9647 طفلا خضعوا للمسح السمعي لحديثي الولادة

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد

انتهت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، من فحص 9647 طفلا وطفلة، من حديثي الولادة بالمحافظة خضعوا للكشف الطبي عن السمع، في إطار خطة وزارة الصحة بقياس درجة السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والتي جرى إدراجها ضمن الإجراءات الصحية اللازمة للأطفال حديثي الولادة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة.

وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم السبت، أن هذا المسح الطبي للأطفال حديثي الولادة يجرى على مستوى مدن ومراكز محافظة الوادي الجديد بالكامل، لافتاً إلى أن تنفيذ ذلك يأتي ضمن الخدمات التي تقدمها الصحة لتوفير الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين في مختلف المدن والمراكز وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة.

اقرا ايضا:

رئيس جامعة الوادى الجديد يشهد ختام الدورة التدريبية لطلاب كلية الزراعة

وأشار محروس، إلى أن أماكن الكشف المجاني جرى تحديدها بوحدات الرعاية الأولية المنوط بها إعطاء التطعيمات الأساسية للأطفال وتسجيل شهادات الميلاد بمختلف مراكز ومدن المحافظة على أن تخدم كل وحدة، القرى المجاورة، وسبق ذلك تدريب العاملين بالوحدات الصحية على الاستخدام الأمثل لأجهزة قياس السمع من أجل ضمان تحقيق جودة عالية من النتائج.

الوادى الجديد وزارة الصحة الرعاية الصحية الاستخدام محافظة الوادى الجديد مديرية الصحة 100 مليون صحة التطعيم الوحدات الصحية

موضوعات متعلقة

صحة الوادي الجديد: فحص 4311 سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين

ترشيحاتنا

دعاء من كلمتين.. يشرح صدرك ويفرج كربك

معتز البطاوي يشيد بمعسكر سيراميكا كليوباترا

حكم نهائى.. حظر استخدام المساجد لأهداف سياسية

بمعالج Dimensity 1200.. أوبو تكشف المواصفات الرئيسية لهاتف Oppo K9 Pro

دولة لم تسجل أي إصابة بـ كورونا منذ بدء الوباء.. ما الأمر؟

بعد تعرضهم لحادث سير.. ظهور نادر لـ أبناء حمادة هلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمود سعد يعلن توقف برنامجه باب الخلق

استمراراً لإثارة الجدل.. احتفال غريب من رمضان صبحي خلال مباراة سموحة

حقيقة تأجيل الدراسة.. الصحة: تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بحوالي 1.6 مليون

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

المالية: أرباح "البلوجرز – اليوتيوبرز" ستخضع للضرائب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة من العسل الاسود؟

أسامة نبيه يعقد جلسة مع إدارة الزمالك لحسم عودته للجهاز الفني

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة إلى أولياء الأمور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

من الكتابة والإموجيز.. أبل تصنع هواتف iPhone تكتشف معاناة مستخدميها من الاكتئاب

أثناء الرقص.. شاهد لحظة سقوط عروسان من فوق خشبة المسرح|فيديو

شاهد مجندات سعوديات بالزي العسكري في اليوم الوطني السعودي|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. ما حقيقة صور كتاب أحياء الثانوية العامة المنتشرة على فيسبوك

محاولة فاشلة.. من هو عبدالباقي البكراوي قائد انقلاب السودان؟

فيديو جراف.. كيف خطف المتهم بمساعدة أصدقائه ابن عمته.. تفاصيل

لم تتمالك نفسها من البكاء .. نيللي كريم وصفت زواجها السابق بـ "11 سنة نكد"

المزيد

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ