صحة الوادي الجديد: 9647 طفلا خضعوا للمسح السمعي لحديثي الولادة

انتهت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، من فحص 9647 طفلا وطفلة، من حديثي الولادة بالمحافظة خضعوا للكشف الطبي عن السمع، في إطار خطة وزارة الصحة بقياس درجة السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والتي جرى إدراجها ضمن الإجراءات الصحية اللازمة للأطفال حديثي الولادة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة.

وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم السبت، أن هذا المسح الطبي للأطفال حديثي الولادة يجرى على مستوى مدن ومراكز محافظة الوادي الجديد بالكامل، لافتاً إلى أن تنفيذ ذلك يأتي ضمن الخدمات التي تقدمها الصحة لتوفير الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين في مختلف المدن والمراكز وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة.

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وأشار محروس، إلى أن أماكن الكشف المجاني جرى تحديدها بوحدات الرعاية الأولية المنوط بها إعطاء التطعيمات الأساسية للأطفال وتسجيل شهادات الميلاد بمختلف مراكز ومدن المحافظة على أن تخدم كل وحدة، القرى المجاورة، وسبق ذلك تدريب العاملين بالوحدات الصحية على الاستخدام الأمثل لأجهزة قياس السمع من أجل ضمان تحقيق جودة عالية من النتائج.