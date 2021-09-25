رئيس جامعة الوادى الجديد يشهد ختام الدورة التدريبية لطلاب كلية الزراعة

شهد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد والدكتور ايمن كساب عميد كلية الزراعة ختام الدورة التدريبية التي نظمتها كلية الزراعة بالتعاون مع مؤسسة آفاق جديدة الزراعية بمركز بلاط.

وقال الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة ان الدورة شارك فيها 50 طالب وطالبة من كلية الزراعة ومن خريجى الكلية للتدريب على الأعمال الزراعية بمزارع المؤسسة بمركز بلاط وحاضر فيها اساتذة من مختلف الاقسام بالكلية .

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واضاف ان البرنامج التدريبى تضمن زيارة لمزارع العنب والمانجو. المكشوفة والمغطاه والموالح والنخيل ومزارع الإنتاج الحيواني ومجمع صوب الخضر مشاتل والصوب ومحاصيل الذرة والأرز و مشاتل النخيل وبالاضافة الى زيارة محطة الطاقة الشمسية وذلك لتنمية مهارات الطلاب بناء على البروتوكول المبرم بين جامعة الوادى الجديد وموسسة آفاق الزراعية بمركز بلاط.

وقد قدم الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الشكر لاعضاء مجلس ادارة المؤسسة وفريق العمل على تعاونهم فى انجاح برامج الدورة التديبية التى تستهدف تاهيل طلاب كلية الزراعة للعمل بالمشروعات الزراعية واكسابهم الخبرات العملية لتاهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل من اجل النهوض بالتنمية الزراعية على ارض الوادى الجديد.

هذا قد قام رئيس الجامعة وعميد كلية الزراعة بتسليم شهادت المشاركين في الدورة التدريبية منمنيا لهم مزيد من التوفيق .

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