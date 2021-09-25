عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة الوادى الجديد يشهد ختام الدورة التدريبية لطلاب كلية الزراعة

جانب من الاحتفاليه
جانب من الاحتفاليه

شهد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد والدكتور ايمن كساب عميد كلية الزراعة ختام الدورة التدريبية التي نظمتها كلية الزراعة بالتعاون مع مؤسسة آفاق جديدة الزراعية بمركز بلاط.

 

وقال الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة ان الدورة  شارك فيها 50 طالب وطالبة من  كلية الزراعة ومن  خريجى الكلية للتدريب على الأعمال الزراعية بمزارع المؤسسة بمركز بلاط  وحاضر فيها اساتذة من مختلف الاقسام بالكلية .

اقرا ايضا:

الوادي الجديد تستعد لتنظيم الملتقى التسويقي الأول للتمور منتصف أكتوبر

واضاف ان  البرنامج التدريبى تضمن  زيارة لمزارع العنب والمانجو. المكشوفة والمغطاه والموالح والنخيل  ومزارع الإنتاج الحيواني ومجمع صوب الخضر مشاتل والصوب ومحاصيل الذرة والأرز و مشاتل النخيل وبالاضافة الى زيارة محطة الطاقة الشمسية وذلك لتنمية مهارات الطلاب بناء على البروتوكول المبرم بين جامعة الوادى الجديد وموسسة آفاق  الزراعية بمركز بلاط.

 

وقد قدم الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الشكر لاعضاء مجلس ادارة  المؤسسة وفريق العمل على تعاونهم فى انجاح برامج الدورة التديبية التى تستهدف تاهيل طلاب كلية الزراعة للعمل بالمشروعات الزراعية واكسابهم الخبرات العملية لتاهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل  من اجل النهوض بالتنمية الزراعية على ارض الوادى الجديد.

هذا قد قام رئيس الجامعة وعميد كلية الزراعة بتسليم شهادت المشاركين في الدورة التدريبية منمنيا لهم مزيد من التوفيق .

11
11
22
22
33
33
44
44
55
55
66
66
77
77
الوادى الجديد الزراعة مؤسسة جامعه المشروعات البرنامج التدريبي سوق العمل المشروعات الزراعية كلية الزراعة مركز بلاط التدريب التنمية الخريجين لسوق العمل لوادي الجديد لتنمية الزراعية

موضوعات متعلقة

الوادي الجديد في يوم.. 71.5% من موظفي الحكومة يتلقون اللقاح ضد كورونا .. والانتهاء من تطوير نادي الهجن

ترشيحاتنا

قاتل من أجل المشاركة.. وائل جمعة يكشف تفاصيل حديثه مع مصطفى محمد

الصحة: تسجيل 568 إصابة جديدة بفيروس كورونا و36 حالة وفاة

المشير طنطاوي .. اللواء سمير فرج يكشف أسرار و تفاصيل جديدة عن البطل الراحل

يعالج العجز الجنسي عند الرجال ..تعرف على فوائد الثوم قبل النوم

علاج الكوابيس في المنام .. أدعية وأذكار تحميك منها

ليس لدينا حجة.. حازم إمام : دوري أبطال إفريقيا طموح لاعبي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمود سعد يعلن توقف برنامجه باب الخلق

حقيقة تأجيل الدراسة.. الصحة: تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بحوالي 1.6 مليون

استمراراً لإثارة الجدل.. احتفال غريب من رمضان صبحي خلال مباراة سموحة

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة إلى أولياء الأمور

وفاة مذيعة ماسبيرو عزة الحناوي .. وتشييع الجنازة من مسجد حسن الشربتلي

3 مخاطر لتناول المضادات الحيوية قد تؤدي للوفاة .. فيديو

أخبار الأهلي| غياب طاهر والشحات عن مواجهة إنبي.. 5 لاعبين لن يخصم منهم الـ300 ألف جنيه

يعالج العجز الجنسي عند الرجال ..تعرف على فوائد الثوم قبل النوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد مجندات سعوديات بالزي العسكري في اليوم الوطني السعودي|فيديو

الكاظمي يتدخل لإنقاذه.. صرخات مؤلمة لطفل عراقي كبله والده بالجنازير وأسلاك الكهرباء|فيديو

ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلادها بحضور يسرا وإلهام شاهين ونيللى كريم والنجوم

في ذكرى ميلاد عزيز الجبالي.. فنانة انتظرها محمد وفيق 20 عاما ليتزوجها

فيديو

فيديو جراف.. كيف خطف المتهم بمساعدة أصدقائه ابن عمته.. تفاصيل

لم تتمالك نفسها من البكاء .. نيللي كريم وصفت زواجها السابق بـ "11 سنة نكد"

اللحظات المرّة.. ياسمين عبدالعزيز تودّع غرفة المستشفي

فيديوجراف.. العلاج عند فيفي.. دراسة تكتشف أقوى جهاز مناعي لمقاومة كورونا

المزيد

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ