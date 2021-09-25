محافظ الشرقية يُفاجئ قرية العزيزية بمنيا القمح ويشدد على تكثيف أعمال النظافة

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية صباح اليوم قرية العزيزية التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح للوقوف على مستوي الخدمات المؤداه لأهالي القرية.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مدخل القرية ليصدر توجيهاته للمهندس محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالبدء فوراً في رفع كفاءة مدخل وكورنيش القرية وتكثيف أعمال النظافة والتجميل لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها، تماشياً مع خطة التجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

أكد محافظ الشرقية على رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمتابعة نوبتجيات أعمال النظافة ورفع تراكمات والقمامة وعدم السماح بتواجدها لفترات طويلة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وكذلك رفع الإشغالات من شوارع القرية والتنبيه على أصحاب المحال بعد التعدي على الشارع.

كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة منيا القمح بإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مؤكداً على ضرورة مراجعة منظومة الإعلانات بشكل يومي وعدم السماح بمخالفة النظام حفاظاً على المال العام والشكل الجمالي والحضاري لشوارع القري والمدن.

وخلال جولته بشوارع القرية وجه المحافظ بمراجعة بالوعات الصرف الصحي والتأكد من تغطيتها بطريقة محكمة حفاظاً على سلامة الماره وكذلك سرعة إنهاء أعمال رد الشيء لأصله بشوارع القرية وتهيئتها أمام حركة المارة والسيارات وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الكهرباء تفادياً لحوادث الصعق وحفاظاً على أرواح المواطنين.

كما حرص محافظ الشرقية علي متابعة سير انتظام العمل بالوحدة المحلية بالعزيزية والتأكد من تواجد نوبتجيات العمل المحددة بمقر عملهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين من أهالي القرية والقري التابعة لها.

وخلال زيارته للوحدة المحلية قرر المحافظ تشكيل لجنة لحصر معدات النظافة المتهالكة وغير المستغلة بالوحدة المحلية بالعزيزية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الإستفادة منها في دعم منظومة النظافة بالوحد.

محافظ الشرقية يُفاجئ قرية العزيزية 9

محافظ الشرقية يُفاجئ قرية العزيزية 12