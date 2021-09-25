عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يُفاجئ قرية العزيزية بمنيا القمح ويشدد على تكثيف أعمال النظافة

جولة محافظ الشرقية
جولة محافظ الشرقية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية صباح اليوم قرية العزيزية التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح للوقوف على مستوي الخدمات المؤداه لأهالي القرية.

 

بدأ المحافظ جولته بتفقد مدخل القرية ليصدر توجيهاته للمهندس محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالبدء فوراً في رفع كفاءة مدخل وكورنيش القرية وتكثيف أعمال النظافة والتجميل لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها، تماشياً مع خطة التجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

 

أكد محافظ الشرقية على رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمتابعة نوبتجيات أعمال النظافة ورفع تراكمات والقمامة وعدم السماح بتواجدها لفترات طويلة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وكذلك رفع الإشغالات من شوارع القرية والتنبيه على أصحاب المحال بعد التعدي على الشارع.

 

أهالي قرية العلوية في الشرقية يستغيثون من عدم تركيب كشافات للإنارة

كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة منيا القمح بإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مؤكداً على ضرورة مراجعة منظومة الإعلانات بشكل يومي وعدم السماح بمخالفة النظام حفاظاً على المال العام والشكل الجمالي والحضاري لشوارع القري والمدن.

وخلال جولته بشوارع القرية وجه المحافظ بمراجعة بالوعات الصرف الصحي والتأكد من تغطيتها بطريقة محكمة حفاظاً على سلامة الماره وكذلك سرعة إنهاء أعمال رد الشيء لأصله بشوارع القرية وتهيئتها أمام حركة المارة والسيارات وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الكهرباء تفادياً لحوادث الصعق وحفاظاً على أرواح المواطنين.

كما حرص محافظ الشرقية علي متابعة سير انتظام العمل بالوحدة المحلية بالعزيزية والتأكد من تواجد نوبتجيات العمل المحددة بمقر عملهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين من أهالي القرية والقري التابعة لها.

وخلال زيارته للوحدة المحلية قرر المحافظ تشكيل لجنة لحصر معدات النظافة المتهالكة وغير المستغلة بالوحدة المحلية بالعزيزية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الإستفادة منها في دعم منظومة النظافة بالوحد.

محافظ الشرقية يُفاجئ قرية العزيزية 9
محافظ الشرقية يُفاجئ قرية العزيزية 9
محافظ الشرقية يُفاجئ قرية العزيزية 12
محافظ الشرقية يُفاجئ قرية العزيزية 12
محافظ الشرقية يُفاجئ قرية العزيزية 3
محافظ الشرقية يُفاجئ قرية العزيزية 3
الشرقية منيا القمح منظومة النظافة الوحده المحلية الصرف الصحى مخالفة القمح

ترشيحاتنا

دعاء من كلمتين.. يشرح صدرك ويفرج كربك

معتز البطاوي يشيد بمعسكر سيراميكا كليوباترا

حكم نهائى.. حظر استخدام المساجد لأهداف سياسية

بمعالج Dimensity 1200.. أوبو تكشف المواصفات الرئيسية لهاتف Oppo K9 Pro

دولة لم تسجل أي إصابة بـ كورونا منذ بدء الوباء.. ما الأمر؟

بعد تعرضهم لحادث سير.. ظهور نادر لـ أبناء حمادة هلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمود سعد يعلن توقف برنامجه باب الخلق

استمراراً لإثارة الجدل.. احتفال غريب من رمضان صبحي خلال مباراة سموحة

حقيقة تأجيل الدراسة.. الصحة: تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بحوالي 1.6 مليون

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

المالية: أرباح "البلوجرز – اليوتيوبرز" ستخضع للضرائب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة من العسل الاسود؟

أسامة نبيه يعقد جلسة مع إدارة الزمالك لحسم عودته للجهاز الفني

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة إلى أولياء الأمور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضهم لحادث سير.. ظهور نادر لـ أبناء حمادة هلال

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

من الكتابة والإموجيز.. أبل تصنع هواتف iPhone تكتشف معاناة مستخدميها من الاكتئاب

أثناء الرقص.. شاهد لحظة سقوط عروسان من فوق خشبة المسرح|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. ما حقيقة صور كتاب أحياء الثانوية العامة المنتشرة على فيسبوك

محاولة فاشلة.. من هو عبدالباقي البكراوي قائد انقلاب السودان؟

فيديو جراف.. كيف خطف المتهم بمساعدة أصدقائه ابن عمته.. تفاصيل

لم تتمالك نفسها من البكاء .. نيللي كريم وصفت زواجها السابق بـ "11 سنة نكد"

المزيد

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ