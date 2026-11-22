نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلاله الضوء على أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، والذي عكس استمرار تحقيق معدلات نمو إيجابية، رغم ارتفاع وتيرة التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية، بما يعكس تحسن أداء عدد من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، ومواصلة القطاعات الإنتاجية والخدمية الإسهام في دفع عجلة النمو.

وفي هذا السياق، أوضح الإنفوجراف أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 4.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، كما استحوذت قطاعات الصناعة التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتشييد والبناء، والتجارة، على النصيب الأكبر من المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة بلغت 68% من إجمالي النمو.

واستعرض الإنفوجراف أبرز الأنشطة الاقتصادية التي حققت تحسنًا في معدلات نموها خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق، حيث سجل نشاط قناة السويس أعلى معدل نمو بنسبة 47.5%، يليه نشاط تكرير البترول بنسبة 19.6%، ثم نشاط الكهرباء بنسبة 4.3%، ونشاط المطاعم والفنادق بنسبة 4%، وأخيرًا نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية بنسبة 3.9%.