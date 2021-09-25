د. ضياء حسنى يكتب: الذبحة الصدرية وانتشارها بين الشباب

الذبحة الصدرية هي نوع من ألم الصدر ينتج عن انخفاض تدفق الدم إلى القلب. وهي من أعراض مرض الشريان التاجي.

غالبًا ما توصف الذبحة الصدرية، والتي تسمى أيضًا بالخُناق الصدري، بأنها شعور بالعصر أو الضغط أو الثقل أو الضيق أو الألم في صدرك.

الأعراض

تشمل أعراض الذبحة الصدرية ألم الصدر والإحساس بالضيق يمكن وصفه بأنه يشبه الضغط أو العصر أو الحرقة أو الامتلاء.

قد تشعر أيضًا بألم في ذراعيك أو رقبتك أو فكك أو كتفك أو ظهرك.

من الأعراض الأخرى التي قد تعاني منها عند إصابتك بالذبحة الصدرية:

الدوار

الإرهاق

الغثيان

ضيق النفس

التعرق

يجب تقييم هذه الأعراض على الفور بواسطة طبيب يمكنه تحديد ما إذا كنت تعاني من ذبحة صدرية مستقرة أم ذبحة صدرية غير مستقرة، والتي قد تكون دليلًا على حدوث نوبة قلبية.

تُعد الذبحة الصدرية المستقرة أكثر أشكال الذبحة الصدرية شيوعًا. وتحدث الذبحة المستقرة عادة عند ممارسة مجهود ما وتختفي عند الراحة. على سبيل المثال، قد يكون الألم الذي تشعر به عند المشي صعودًا أو في الطقس البارد ذبحة صدرية.

سمات الذبحة الصدرية المستقرة

تحدث الإصابة عندما يعمل قلبك بقوة أكبر، مثل عند ممارستك للتمارين الرياضية أو صعود السلالم

عادة ما يمكن توقعها ويكون الألم مشابه عادة لنوع من ألم الصدر قد عانيته سابقًا

تستمر لمدة قصيرة، و

تختفي في وقت قصير إذا استرحت أو استخدمت دواء الذبحة الصدرية

يمكن أن تختلف شدة الذبحة الصدرية ومدتها ونوعها. الأعراض الجديدة أو المختلفة قد تكون علامة على شكل أكثر خطورة من الذبحة الصدرية (الذبحة الصدرية غير المستقرة) أو الأزمة القلبية.

سمات الذبحة الصدرية غير المستقرة (حالة طبية طارئة )

وتحدث أعراض الذبحة الصدرية بمجرد عمل اى مجهود بسيط او حتى أثناء الراحة

عادةً ما يكون أكثر خطورة ويستمر لفترة أطول من الذبحة الصدرية المستقرة، ربما لمدة 30 دقيقة أو أطول من ذلك

قد لا تختفي مع أخذ قسط من الراحة أو استخدام دواء الذبحة الصدرية

قد تكون إشارة إلى الإصابة بالنوبة القلبية

متى تزور الطبيب

إذا استمر ألم صدرك لأكثر من بضع دقائق ولم يختفِ عند الراحة أو تناول أدوية الذبحة الصدرية، فقد يكون ذلك علامة على إصابتك بنوبة قلبية.

وإذا كان انزعاج الصدر من الأعراض الجديدة بالنسبة لك، فمن المهم أن ترى الطبيب المعالج لك لاكتشاف سبب ألم الصدر وللحصول على العلاج المناسب. إذا تم تشخيص إصابتك بالذبحة الصدرية المستقرة وتفاقمت أو تغيرت حالتك، فاطلب العناية الطبية على الفور.



الأسباب

من الملاحظ فى الفترة الحالية انتشار الازمات القلبية بين الشباب نظرا للأسباب التالية

إن سبب الذبحة الصدرية هو انخفاض تَدفُّق الدم إلى عضلة قلبك. يحمل دمك الأكسجين الذي تحتاجه عضلة قلبك للبقاء على قيد الحياة. وعندما لا تحصل عضلة قلبك على كمية كافية من الأكسجين، فإنها تسبب حالة تسمى نقص التروية.

والسبب الأكثر شيوعًا لانخفاض تدفق الدم إلى عضلة القلب هو مرض الشريان التاجي (CAD). ويمكن أن تتضيق شرايين القلب (الشريان التاجي) بسبب ترسّبات دهنية . وهذا ما يسمى بتصلب الشرايين



عوامل الخطر

تزيد عوامل الخطر التالية من خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي والذبحة الصدرية:

التدخين والتعرض طويل الأمد للتدخين السلبي إلى إتلاف الجدران الداخلية للشرايين - بما في ذلك شرايين القلب - ما يسمح بتجمع ترسّبات الكوليستيرول ومنع تدفق الدم.

داء السكري. يزيد داء السُّكَّري من خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي، ما يؤدي إلى الذبحة الصدرية والنوبات القلبية عن طريق تسريع تصلب الشرايين وزيادة مستويات

الكوليستيرول في الدم.

ارتفاع ضغط الدم. مع مرور الوقت، يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إتلاف الشرايين عن طريق تسريع تصلب الشرايين.

ارتفاع مستويات الكوليستيرول أو مستويات الدهون الثلاثية في الدم. الكوليستيرول هو جزء كبير من الترسّبات التي يمكن أن تضيق الشرايين في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الشرايين التي تغذي القلب. يزيد المستوى المرتفع من كوليستيرول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، المعروف أيضًا باسم الكوليستيرول "الضار"، من خطر الإصابة بالذبحة الصدرية والنوبات القلبية. كما أن ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية، وهو نوع من الدهون في الدم مرتبط بنظامك الغذائي، غير صحي أيضًا.

التاريخ العائلي للإصابة بأمراض القلب. إذا كان أحد أفراد الأسرة مصابًا بمرض الشريان التاجي أو أصيب بنوبة قلبية، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالذبحة الصدرية.



المضاعفات

مكن أن يؤدي ألم الصدر الذي يصاحب الذبحة الصدرية إلى الشعور بعدم راحة عند ممارسة الأنشطة العادية، مثل المشي. ومع ذلك، تعد النوبة القلبية هي أكثر المضاعفات خطورة.



الوقاية

يمكنك المساعدة في الوقاية من الذبحة الصدرية من خلال إجراء التغييرات نفسها في نمط الحياة والتي قد تحسّن أعراضك إذا كنت مصابًا بالفعل بالذبحة الصدرية. ومن ضمنها:

الإقلاع عن التدخين.

مراقبة الحالات الصحية الأخرى والسيطرة عليها، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ومرض السكري.

اتباع نظام غذائي صحي والحفاظ على وزن صحي.

زيادة نشاطك البدني بعد موافقة الطبيب المعالج لك. اهدف إلى الوصول إلى 150 دقيقة من النشاط المعتدل كل أسبوع. بالإضافة إلى ذلك، يوصى بأن تمارس تمارين القوة لمدة 10 دقائق مرتين في الأسبوع وأن تمارس تمارين الاستطالة ثلاث مرات في الأسبوع لمدة خمس إلى 10 دقائق في كل مرة.

تقليل مستوى التوتر لديك.

