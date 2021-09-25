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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس وزراء باكستان: ندعو المجتمع الدولي لدعم حكومة أفغانستان وعدم عزلها

عمران خان
عمران خان

 عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان،  دعا فيه المجتمع الدولي إلى دعم حكومة أفغانستان الحالية، لمنع حدوث أزمة إنسانية في البلاد.

وقال خان، في كلمته خلال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "يجب الآن على المجتمع الدولي بأسره، التفكير في كيفية المضي قدما في مساعدة أفغانستان.


وتابع" إذا أهملنا الوضع هناك الآن، فسيقع نصف السكان الأفغان وفقا لتوقعات الأمم المتحدة في وضع حرج، وبحلول العام المقبل سيكون ما يقرب من 90 ٪ من سكان البلاد تحت خط الفقر. وستنتظرنا أزمة إنسانية ضخمة هناك. وسيكون لذلك عواقب وخيمة ليس فقط على جيران أفغانستان، بل على العالم بأسره".


وأشار خان إلى أن أفغانستان مضطربة الأوضاع، "ستصبح مرة أخرى ملاذا للإرهابيين الدوليين".
وقال: "لذلك، هناك طريقة واحدة فقط. يجب تقوية الحكومة الحالية وتحقيق الاستقرار لها باسم شعب أفغانستان".

وشدد رئيس الوزراء الباكستاني على أن الوقت بالغ الأهمية في هذه الحالة، لأن أفغانستان تمر بمرحلة "حرجة".

وأضاف خان: "لا يجوز بتاتا إضاعة الوقت. يجب أن تكون هناك مساعدات إنسانية على الفور. لقد اتخذ الأمين العام للأمم المتحدة خطوات جريئة. إنني أحثكم على حشد المجتمع الدولي والتحرك في هذا الاتجاه".

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