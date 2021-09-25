الدوري الإيطالي .. جيرو يقود هجوم ميلان أمام سبيزيا

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق إيه سي ميلان، التشكيل الأساسي، لمواجهة سبيزيا، على ملعب البرتو بيكو، ضمن منافسات الجولة السادسة، من مسابقة الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل ميلان لمواجهة سبيزيا كالتالي:

حراسة المرمى : مايك ماينان

خط الدفاع : كالو - توموري - رومانيولي - هيرنانديز.

خط الوسط: سالماكرز - تونالي - فرانك كيسي - دانييل مالديني.

خط الهجوم : ريبيتش - أوليفيه جيرو.

ميلان ضد سبيزيا:

يسعى فريق ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي، لتحقيق الفوز على سبيزيا في مباراة اليوم، لاقتناص صدارة الدوري الإيطالي “مؤقتا”.

وخاض ميلان، 5 مباريات في مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم، فاز في 4 مواجهات، وتعادل في لقاء، ولم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن.

على الجانب الآخر، يتسلح سبيزيا بعاملي الأرض والجماهير، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ميلان، وتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

كان سبيزيا حقق مفاجأة، في الدور الثاني، من مسابقة الدوري الإيطالي، الموسم الماضي، بالفوز على ميلان بهدفين دون رد.

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد سبيزيا في المركز الـ 17 برصيد 4 نقاط.