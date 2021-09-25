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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإيطالي .. جيرو يقود هجوم ميلان أمام سبيزيا

أوليفيه جيرو مهاجم
أوليفيه جيرو مهاجم فريق ميلان

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق إيه سي ميلان، التشكيل الأساسي، لمواجهة سبيزيا، على ملعب البرتو بيكو، ضمن منافسات الجولة السادسة، من مسابقة الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل ميلان لمواجهة سبيزيا كالتالي:

حراسة المرمى : مايك ماينان

خط الدفاع : كالو - توموري - رومانيولي - هيرنانديز.

خط الوسط: سالماكرز - تونالي - فرانك كيسي - دانييل مالديني.

خط الهجوم : ريبيتش - أوليفيه جيرو.

ميلان ضد سبيزيا:

يسعى فريق ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي، لتحقيق الفوز على سبيزيا في مباراة اليوم، لاقتناص صدارة الدوري الإيطالي “مؤقتا”.

وخاض ميلان، 5 مباريات في مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم، فاز في 4 مواجهات، وتعادل في لقاء، ولم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن.

على الجانب الآخر، يتسلح سبيزيا بعاملي الأرض والجماهير، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ميلان، وتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

كان سبيزيا حقق مفاجأة، في الدور الثاني، من مسابقة الدوري الإيطالي، الموسم الماضي، بالفوز على ميلان بهدفين دون رد.
ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد سبيزيا في المركز الـ 17 برصيد 4 نقاط.

 

ميلان سبيزيا الدوري الايطالي ميلان ضد سبيزيا جيرو

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