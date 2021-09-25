الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يتعادل سلبيا أمام أستون فيلا في الشوط الأول

أنتهى الشوط الأول من مواجهة مانشستر يونايتد، وأستون فيلا، على ملعب “أولد ترافورد”، بالتعادل السلبي، وذلك ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيطر مانشستر يونايتد، على مجريات الشوط الأول، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 58% دون ترجمتها لأهداف، بينما ووصلت نسبة استحواذ أستون فيلا إلى 42%.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

دي خيا- ماجواير- بوجبا- رونالدو- جرينوود- فريد- فيرنانديز- فاران- شاو- وان بيساكا- ماكتوميناي.

وخرج لوك شاو مدافع مانشستر يونايتد بعد تعرضه لإصابة، ودخل ديوجو دالوت بدلًا منه في الدقيقة 34.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع ليفربول وتشيلسي المتصدرين، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز العاشر برصيد 7 نقاط.