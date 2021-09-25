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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صبر أمريكا نفد من آبي أحمد.. تهديدات بعقوبات رادعة هذه المرة

حرب مستمرة في إثيوبيا
حرب مستمرة في إثيوبيا

يثير الصراع المتفاقم في إثيوبيا ، ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان ، جرس الإنذار في البيت الأبيض وفي الكابيتول هيل بشأن التداعيات الإنسانية ، بما في ذلك الخطر المتزايد للمجاعة الجماعية وحتى الحرب الأهلية الشاملة التي يمكن أن تزعزع استقرار منطقة بأكملها.

 

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وأصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، تهديدًا بفرض عقوبات أمريكية جديدة على إثيوبيا وإريتريا لدورهم في الأزمة الإنسانية الناجمة ، عن الحرب في المناطق الشمالية بإثيوبيا، فيما يعد إنذارًا واضحًا لأديس أبابا قد يتبعه تحذيرات أخرى، وفرض عقوبات، وفق لما ذكرته صحيفة لا بروجريسف الدولية.

 

وقد يفرض بايدن عقوبات أحادية الجانب لردع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد.


و كتب بايدن: "يُقصد بهذا الأمر ، عدم إنشاء أي حق أو منفعة ، موضوعية أو إجرائية ، قابلة للتنفيذ بموجب القانون من قبل أي طرف ضد الولايات المتحدة ، أو إداراتها ، أو وكالاتها ، أو كياناتها ، أو الضباط أو الموظفين أو الوكلاء أو أي شخص آخر ".

 

وتحاول الولايات المتحدة هذه المرة إجبار  ديكتاتور  إثيوبيا، على العدول عن ممارساته.

 

ويصف بايدن الصراع الإثيوبي بأنه "تهديد للأمن القومي"، حيث قال:"أنا ، جوزيف ر. بايدن جونيور ، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، أجد أن الوضع في شمال إثيوبيا وفيما يتعلق به ،يتسم بأنشطة تهدد السلام والأمن والاستقرار في إثيوبيا ودول منطقة القرن الأفريقي ، و على وجه الخصوص ، انتشار العنف والفظائع والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ، بما في ذلك تلك التي تنطوي على العنف القائم على العرق والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي وعرقلة العمليات الإنسانية - تهديدًا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. أعلن بموجب هذا حالة طوارئ وطنية للتعامل مع هذا التهديد ".


ويعاني حوالي مليون شخص في منطقة تيجراي الشمالية بإثيوبيا من ظروف شبيهة بالمجاعة ، ويحتاج ما يقدر بنحو 5.2 مليون من سكان المنطقة البالغ عددهم 6 ملايين إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية ، وفقًا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.


لكن حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد منعت تسليم المواد الغذائية والأدوية والوقود ، الذي حث المدنيين الشهر الماضي على الانضمام إلى حملة التجنيد الجماعي للجيش في القتال ضد قوات المتمردين التيجراي.

 

وقع الرئيس جو بايدن يوم الجمعة على أمر تنفيذي يؤسس ، ولكن لم يفرض بعد ، نظام عقوبات جديد خاص على إثيوبيا. 


ويفتح الأمر ، الباب أمام فرض حظر سفر وتجميد أصول على الأفراد والكيانات التي تطيل أمد القتال ، وتعرقل جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية. 


ويشمل الأمر أعضاء الحكومة والجيش الإثيوبية المركزية، والحكومة الإريترية المتحالفة مع آبي، وحكومة منطقة أمهرة.

 

ويتم دعم الأمر التنفيذي لبايدن من قبل الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء في الكونجرس.

 

وقال مايكل ماكول العضو البارز في مجلس الشؤون الخارجية بجمهورية تكساس في بيان: "تظهر المزيد من التقارير التي تتناول بالتفصيل الروايات البشعة للاغتصاب والعنف الجنسي والقتل خارج نطاق القضاء والتعذيب واكتشاف معسكرات الاعتقال والمقابر الجماعية" .


وأضاف: "يجب أن تكون هناك مساءلة عن هذه الأعمال الفظيعة وأنا أؤيد الأمر التنفيذي الجديد لإدارة بايدن".

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