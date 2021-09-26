اقتصاد الإمارات|تقرير "رواد" السنوي يرصد الجهود الحكومية لدعم ريادة الأعمال خلال "كوفيد-19"

أصدرت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رُوَّاد" التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تقريرها السنوي عن العام 2020 الذي حمل عنوان "أزمات وفرص تنقلنا إلى المستقبل" راصداً أهم الجهود الحكومية المبذولة لدعم قطاع ريادة الأعمال خلال أزمة جائحة كوفيد-19 ولا سيما في إمارة الشارقة إضافة إلى توثيق أهم أنشطة وبرامج ومبادرات مؤسسة "روّاد" التي نفذتها لصالح المشاريع الريادية الإماراتية الصغيرة والمتوسطة في الإمارة في العام الماضي.

وأكد سلطان عبدالله بن هدّه السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الإماراتية "وام"، اهتمام دولة الإمارات بقطاع ريادة الأعمال وتنامي دور المشاريع الريادية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز العائد المحلي ..لافتاً إلى نجاح الدولة في ترسيخ موقعها العالمي في مؤشرات ريادة الأعمال وتقدمها النوعي في مختلف هذه المؤشرات.

وثمن ما أولته حكومة الشارقة وبتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رئيس المجلس التنفيذي من عناية بالغة ودائمة بتطوير بيئة وقطاع ريادة الأعمال بالإمارة وهو ما انعكس في العديد من المبادرات والبرامج الحكومية الموجهة لصالح دعم المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة وتوفير البيئة الملائمة لازدهارها وتطورها.

وأكد أن مجموعة المحفزات والتسهيلات الاقتصادية التي أصدرها المجلس التنفيذي للإمارة خلال عام 2020 نجحت في تمكين رواد ورائدات الأعمال من الحفاظ على إستمرارية أعمال مشاريعهم وتجاوز آثار وتداعيات الأزمة عليها كما ساهمت في التقليل من تكلفة الأعمال وتعزيز السيولة المالية لدى هذه المشاريع والانتقال بها إلى مرحلة التعافي واستئناف تقديم خدماتها ومنتجاتها المختلفة.

وأوضح السويدي أن مؤسسة "رُوَّاد" ساهمت بدور مهم في تنفيذ مجموعة من هذه الحوافز من خلال تأجيل سداد أقساط المشاريع الممولة بنوعيها المباشر وغير المباشر وتقديم الدعم لإعفاء مجموعة من المشاريع القائمة والجديدة من الرسوم الحكومية وخدمات دعم أخرى مرتبطة بالاستشارات والتدريب وتوفير البيانات والترويج والتسويق وتوسيع نطاق المزايا والتسهيلات المقدمة للمشاريع من قبل شركاء "رُوَّاد" في القطاعين الحكومي .

وقال حمد علي عبدالله المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رُوّاد" : على الرغم من الوضع الاستثنائي لعام 2020 على صعيد قطاع الأعمال في العالم ككل بما تضمنه من تحديات وأزمات مختلفة إلا أنه بتكاتف الجهود والتعامل الإيجابي من كافة الأطراف ذات العلاقة تم تحويل هذه التحديات إلى فرص وإيجاد أفضل الدروس المستفادة من هذه الأزمة وبما شكل أرضية صلبة وواعدة نحو الاستعداد السليم لمستقبل ريادة الأعمال ومتطلباته على المستويين المحلي والعالمي.

وأوضح أن نتائج العام 2020 أظهرت ارتفاع العضويات الجديدة في المؤسسة بنسبة 19.1 في المائة مقارنة بالعام 2019 حيث انضم 224 مشروعاً جديداً - من بينها 24 مشروع امتياز تجاري - إلى برنامج العضوية وقد توزعت هذه المشاريع الجديدة إلى 151 مشروعاً في القطاع التجاري و71 مشروعاً في القطاع الخدمي ومشروعين اثنين في القطاع الصناعي إلى جانب تجديد عضوية 110 مشاريع وتمديد عضوية 30 مشروعاً للسنة الرابعة أو الخامسة كما تم صرف دفعات تمويلية لـ 5 مشاريع خلال العام المنصرم وبقيمة إجمالية بلغة 1,835,000 درهم ليرتفع إجمالي المشاريع الممولة فعلياً منذ إنشاء المؤسسة وحتى نهاية 2020 إلى 70 مشروعاً بإجمالي قيمة تمويل فعلي بلغ 21,181,700 درهم.

وأضاف أن برامج التدريب والتأهيل لرواد الأعمال في العام 2020 بلغت 50 برنامجاً ودبلوماً مهنياً مقارنة بعدد 22 برنامجاً ودبلوماً في 2019 استفاد منها 850 متدرباً ومتدربة بإجمالي 256 ساعة تدريبية حضورية وافتراضية.

وأفاد المحمود أن فريق عمل المؤسسة حرص خلال 2020 على تكثيف الزيارات الميدانية والاجتماعات واللقاءات المختلفة مع المشاريع بهدف تقييم وضع هذه المشاريع والوقوف على سير العمل فيها والاطلاع على احتياجات ومتطلبات الأعضاء في ظل تداعيات وآثار كوفيد-19 حيث تم تنفيذ 54 زيارة واجتماعاً ولقاءً مع هذه المشاريع كما تم إجراء استبانة لرصد التحديات التي تواجه المشاريع وإنجاز دراسة لتصنيف درجة تأثر الشركات والمشاريع بتداعيات الأزمة.

كما تم تقديم 44 استشارة لصالح المشاريع في حين بلغ إجمالي إعفاءات الجهات الحكومية للمشاريع الأعضاء 4.2 مليون درهم وبلغ إجمالي قيمة المشتريات الحكومية من الأعضاء 319 ألف درهم كما تنفيذ مجموعة مبادرات مجتمعية جديدة لتعزيز التواصل مع المشاريع ونشر ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع منها مبادرة "ميلس رُوّاد" و"من أجلك يا وطن" و"مسابقة في بيتنا رائد أعمال" والورش التعريفية بخدمات المؤسسة لعدد 55 من موظفي الجهات الحكومية في الإمارة.

ونفذت المؤسسة كذلك عدداً من المشاريع المجتمعية الخارجية والزيارات المتبادلة والفعاليات الداخلية خلال 2020 وتم تلقي وإجراء 7,909 مكالمات و2,988 بريداً إلكترونياً وعقد 536 مقابلة مع أصحاب المشاريع وحظيت هذه الفعاليات والأنشطة بدعم إعلامي واتصالي واسع.

وشمل التقرير السنوي لـ " رواد " توثيق قصة نجاح 10 مشاريع مختلفة منضمة إلى عضوية المؤسسة.