اعتقدوا أنه رجل مشرد.. طرد نيكولاس كيج من مطعم في لاس فيجاس..فيديو

عرضت قناه العربية فيديو يظهر لحظة طُرد النجم الأميركي الشهير نیکولاس کیج من قبل موظفي أحد المطاعم في لاس فيغاس .



وأضاف الفيديو أن الموظفين اعتقدوا أن نیکولاس کیج رجل مشرد، حيث كان يلبس بنطال "جلد النمر" وكان ثملاً للغاية لدرجة أنه لا يستطيع أن ينتعل حذاءه.



في واقعة مؤثرة، خاطر رجل مشرد في الـ53 من عمره بحياته في سبيل إنقاذ كل الكلاب والقطط التي كانت متواجدة بداخل أحد ملاجئ الحيوانات بمدينة "أتلانتا" في ولاية "جورجيا" الأمريكية، بعد أن نشب حريق مدمر به.

وتحدثت مؤسسة ملجأ الحيوانات التي شهدت الواقعة، وتُدعى "جرايسي هاملين"، عن تفاصيل ما حدث، حيث أوضحت أن "كيث ووكر" الذي يعيش مشردًا كان متوجهًا إلى ملجأ الحيوانات بعد ظهر يوم 18 سبتمبر الجاري، كي يصطحب كلبًا من سلالة "بيتبول" كان يتولى رعايته في نزهة، وانتبه آنذاك إلى تصاعد ألسنة اللهب من المأوى المخصص للحيوانات.